(Pocket-lint) - JBL bringt seine kabellosen Ohrhörer mit der "weltweit ersten" intelligenten Ladehülle in die USA.

Die JBL Tour Pro 2 In-Ears, dieerstmals auf der IFA im August 2022für Europa angekündigt wurden, werden mit einem Gehäuse geliefert, das zum Abspielen von Titeln, Empfangen von Anrufen und Anzeigen von Nachrichten und Benachrichtigungen auf dem 1,45 Zoll großen LED-Touchscreen verwendet werden kann. Das bedeutet, dass Sie nicht auf ein angeschlossenes Telefon schauen müssen, um eine Vielzahl von Funktionen auszuführen.

Die Kopfhörer sind mit einem dynamischen 10-mm-Treiber für jedes Ohr ausgestattet und können Hi-Res Audio wiedergeben. Sie unterstützen Bluetooth 5.3 und LE Audio und verfügen über die JBL-eigene Raumklangtechnologie.

ANC ist an Bord, um unerwünschte Umgebungsgeräusche auszublenden, und die sechs Mikrofone in den Ohrhörern sorgen für klarere Sprachverbindungen. Die Akkulaufzeit soll bis zu 40 Stunden betragen, davon 10 Stunden in den Ohrhörern und weitere 30 Stunden in der Tasche. Mit aktiviertem ANC sind es 8 + 24 Stunden.

Die Schnellladefunktion ermöglicht 4 Stunden Wiedergabezeit bei nur 15 Minuten Ladezeit.

Ebenfalls in den USA erhältlich sind die JBL Tour One M2 Over-Ears. Die kabellosen Kopfhörer verfügen über die nach Angaben des Herstellers beste ANC-Technologie aller Zeiten.

Die hybride True Adaptive ANC-Technologie passt sich in Echtzeit an die Umgebung an und sorgt so für ein optimales Klangerlebnis, je nachdem, wo man sich befindet.

Die Akkulaufzeit beträgt 50 Stunden ohne ANC und 30 Stunden mit ANC, und mit nur 10 Minuten Ladezeit können Sie bis zu 5 Stunden lang Musik hören.

Die JBL Tour Pro 2 Ohrhörer werden im kommenden Frühjahr in den USA in den Farben Schwarz und Champagner zu einem Preis von 249,95 $ erhältlich sein. Die Tour One M2 Kopfhörer werden ebenfalls in den gleichen Farben und zur gleichen Zeit erhältlich sein, jedoch zu einem Preis von 299,95 $.

Schreiben von Rik Henderson.