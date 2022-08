Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - JBL hat mit den Tour Pro 2 True Wireless Earbuds und den Tour One M2 Over-Ear-Kopfhörern zwei Kopfhörer angekündigt.

Bei den JBL Tour Pro 2 geht es aber nicht nur um die kabellosen Ohrhörer und die Funktionen, die sie bieten. Sie sind die ersten, die mit einem 1,45-Zoll-LED-Touch-Display an Bord auch etwas Besonderes mit ihrem Ladecase machen.

Mit dem Touchscreen des Smart Case können Sie Ihre Musik verwalten, Ihre Ohrhörer individuell anpassen und Anrufe, Nachrichten und Social-Media-Benachrichtigungen in Echtzeit empfangen, ohne Ihr Telefon berühren zu müssen.

Die Tour Pro 2 verfügen über adaptive Geräuschunterdrückung mit anpassbarem ANC und Umgebungsgeräuschen, JBL Spatial Sound, sechs Mikrofone für klare Anrufe und sind mit Bluetooth 5.3 und LE Audio kompatibel.

Sie verfügen über dynamische 10-mm-Treiber, ein anpassbares Klangerlebnis mit Personi-fi 2.0 und versprechen 10 Stunden Musikwiedergabe, mit 30 zusätzlichen Stunden in der intelligenten Ladehülle.

Die JBL Tour One M2 Over-Ear-Kopfhörer kombinieren die True Adaptive ANC-Technologie des Unternehmens mit JBL Pro-tuned 40-mm-Dynamiktreibern. Sie verfügen über vier Mikrofone, aber auch sie haben Bluetooth 5.3 und LE Audio sowie JBL Spatial Sound.

Der Tour One M2 bietet 50 Stunden Musikwiedergabe bzw. 30 Stunden mit aktiviertem ANC.

Der JBL Tour Pro 2 und der JBL Tour One M2 werden ab Januar 2023 in den Farben Schwarz und Champagner erhältlich sein. Der JBL Tour Pro 2 wird 249 € kosten, während der Tour One M2 299 € kosten wird.

