(Pocket-lint) - Jabra hat die IFA 2022 als perfekte Gelegenheit genutzt, um ein neues Set kabelloser Ohrhörer auf den Markt zu bringen: die Jabra Elite 5.

Die Elite 5 liegen in der Mitte der Jabra-Ohrhörerpalette und bieten einige willkommene Funktionen, ohne den Geldbeutel zu sprengen. Auch das Design entspricht dem der anderen Jabra-Kopfhörer.

Zum einen ist eine hybride aktive Geräuschunterdrückung (ANC) an Bord, die dafür sorgt, dass Sie nicht dem Dröhnen der Welt um Sie herum lauschen müssen. Diese Hybridfunktion bezieht sich auf die Positionierung der internen und externen Mikrofone, ist also nicht ganz so revolutionär, wie es klingt.

Die Akkulaufzeit beträgt sieben Stunden mit einer Akkuladung und weitere 21 Stunden mit dem kabellosen Ladegerät - eine weitere willkommene Funktion für diejenigen unter uns, die kabellos leben.

Auf der Klangseite sollten die beiden 6-mm-Treiber für eine solide Klangleistung sorgen, und alle aptX-, AAC- und SBC-Codecs sind für einen angenehmen Klang mit niedriger Latenz vertreten.

Jabra positioniert das Elite 5 auch als großartig für Sprachanrufe und verleiht ihm damit einen professionellen Touch. Sechs Mikrofone nehmen Ihre Stimme klar und deutlich auf, das gleiche Array findet sich offenbar auch im hochwertigeren Elite 7 Pro.

Dank der Wasserdichtigkeit nach IP55 sind die Elite 5 auch ein zuverlässiger Begleiter für das Training und damit ein solider Allrounder. Die Ohrhörer sind ab sofort in Schwarz oder Creme zu einem Preis von £149, $149, oder €149 erhältlich.

Schreiben von Max Freeman-Mills.