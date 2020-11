Jabras exzellente Elite 75t-Knospen kosten heute nur noch £ 139

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Elite 75t-Knospen von Jabra gehören zu den beliebtesten echten Funkknospen, da sie eine hervorragende Leistung und Klangqualität zu einem Preis bieten, der sie leicht zu empfehlen macht. Außer jetzt sind sie dank des Black Friday-Events von Amazon, das Anfang 2020 beginnt, noch billiger.

Wenn Sie während des Verkaufszeitraums ein Paar abholen, geben Sie 30 £ weniger als den üblichen Preis aus und reduzieren es auf nur 139 £ anstelle der üblichen 169 £. Schauen Sie sich das Angebot bei Amazon an.

Dies schließt sich einer Reihe anderer großartiger Kopfhörer an, die für Black Friday 2020 rabattiert werden.

Sie haben vielleicht keinen ANC wie einige der neuesten Top-Tear-Modelle, aber wie bei jedem In-Ear-Paar mit guter Passform ist die passive Isolation stark, wie so ziemlich jeder andere Leistungsbereich.

squirrel_widget_172296

In unserem Test Anfang 2020 haben wir die unkomplizierte Leistung, den breiten Funktionsumfang und das subtile Design gelobt, das sie kompakt und weniger auffällig macht als viele andere Kopfhörer.

Außerhalb des Gehäuses erhalten Sie eine sehr solide Musikwiedergabe von 7,5 Stunden sowie 20,5 Stunden mehr von den Batterien im Gehäuse, sodass Sie insgesamt 28 Stunden Zeit haben.

Obwohl Sie keinen ANC haben, können Sie den HearThrough-Modus aktivieren, mit dem Sie hören können, was um Sie herum vor sich geht, ohne sie aus Ihren Ohren zu nehmen.

Fügen Sie das zu einem ordentlichen kompakten Gehäuse und IPX5-Wasserbeständigkeit hinzu, und Sie haben ein sehr leistungsfähiges Paar In-Ears, die nicht die Erde kosten. Vor allem jetzt.

In den USA? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für US Black Friday und Cyber Monday an

Im Vereinigten Königreich? Schauen Sie sich unsere UK Black Friday- und Cyber Monday-Angebotsseite an

Schreiben von Cam Bunton.