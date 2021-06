Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Diejenigen, die an diesem Amazon Prime Day einige der besten kabellosen Ohrhörer kaufen möchten, haben Glück – sowohl das Jabra Elite 75t als auch das Elite 85t haben große Rabatte erhalten.

Der Elite 85t - das aktuelle Flaggschiff von Jabra - ist bei Amazon US für 169 US-Dollar und bei Amazon UK für 179 GBP erhältlich , reduziert von 229,99 USD / 219 GBP und bietet Ihnen eine Ersparnis von 60 USD und 40,99 GBP.

Das letztjährige Modell, der Elite 75t, ist ein kleiner Ausschnitt - Interessenten können sie für 99 US-Dollar bei Amazon USA und 99 US-Dollar bei Amazon UK abholen, was einer Ersparnis von 50 US-Dollar gegenüber dem typischen Angebotspreis von 149,99 US-Dollar entspricht.

Es ist wichtig zu beachten, dass es zwischen den beiden Generationen von Ohrhörern nur sehr minimale Unterschiede gibt – und zum Glück sind beide eine ausgezeichnete Wahl, die mit den Besten im Raum konkurrieren kann.

In unserem letzten Test des Elite 85t haben wir die aktive Geräuschunterdrückung, die verbesserte Passform und die effektive Isolierung gelobt – auch wenn das Design selbst etwas größer ist als das des Elite 75t.

Für diejenigen, die fast das gleiche Paket wünschen, bietet das billigere 75-t-Modell eine sehr solide 7,5-Stunden-Musikwiedergabe plus 20,5 Stunden extra aus den Batterien im Gehäuse, sodass Sie insgesamt 28 Stunden haben.

Wie der 85t bieten sie auch ANC, und Sie können auch den HearThrough-Modus aktivieren, mit dem Sie hören können, was um Sie herum passiert, ohne sie aus den Ohren zu nehmen.

Hinzu kommt ein ordentliches, kompaktes Gehäuse und die IPX5-Wasserbeständigkeit, und Sie haben ein sehr leistungsfähiges Paar In-Ears, die an diesem Prime Day nicht mehr als einen dreistelligen Betrag kosten.

Wenn Sie etwas Passenderes für Ihr Training suchen, sollten Sie auch die Elite Active-Reihe von Jabra in Betracht ziehen. Da es in der 85t-Generation noch keine Elite Active-Variante gibt, bietet Amazon Prime-Mitgliedern das Elite Active 75t-Modell zu einem sehr günstigen Preis an.

Sie sind fast identisch mit dem Standard Elite 75t, aber mit zusätzlichem Schweißschutz für das Training – und sie können an diesem Prime Day für 129 £ gehören , was einer Ersparnis von 70 £ gegenüber den üblichen 199 £ entspricht.

Schreiben von Cam Bunton.