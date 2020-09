Jabra Elite 75t, um ein kostenloses ANC-Software-Update zu erhalten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir haben einige großartige Neuigkeiten für Besitzer der echten drahtlosen Kopfhörer Jabra Elite 75t und Elite Active 75t - Sie erhalten über ein Software-Update eine aktive Geräuschunterdrückung für diese Kopfhörer.

Jabra hat eine neue Version des Elite-Kopfhörers angekündigt - den Elite 85t - der unter anderem Advanced ANC enthält. Die Technologie wird auch für Besitzer der letzten Generation dieser Kopfhörer verfügbar sein.

Laut Jabra verwendet die neue Technologie die vorhandene Qualcomm-Hardware in Jabras Kopfhörern in Kombination mit den Mikrofonen, die zuvor für HearThough verwendet wurden, und ermöglicht so eine aggressivere aktive Geräuschunterdrückung.

Dies wird zusätzlich zu den vorhandenen Funktionen erfolgen, sodass Sie weiterhin HearThrough erhalten und den Grad der Geräuschunterdrückung steuern können, wie wir über die zugehörige Smartphone-App erraten haben.

Das Beste ist, dass dieses Update kostenlos ist, sodass Sie im Wesentlichen umsonst eine potenzielle Verbesserung des bereits großartigen drahtlosen Kopfhörers erhalten.

Jabra sagt, dass Sie den Jabra Elite 75t ab Oktober 2020 mit ANC kaufen können. Es sieht also so aus, als würde dieses Update bald per Software veröffentlicht. Um das Update durchzuführen, müssen Sie die App auf Ihrem Telefon verwenden, die die Software herunterlädt und dann die Knospen aktualisiert, wenn dies der Fall ist.

Es kommt zu einem leichten Batterietreffer, der von 7,5 Stunden ohne ANC auf 5,5 Stunden pro Ladung mit ANC abfällt.

Wir können es kaum erwarten, es auszuprobieren und diese glückselige Stille zu genießen!

Schreiben von Chris Hall.