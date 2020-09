Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Jabras Elite-Reihe von echten kabellosen Kopfhörern gehört zu unseren Favoriten - und das Unternehmen hat gerade das Beste im Jabra Elite 85t verbessert.

Die Überschrift ist Advanced ANC (Active Noise Cancellation), bei dem mithilfe der externen und internen Mikrofone die durch die Kopfhörer verursachten Geräusche aktiv reduziert werden. Dies kommt zu einer hervorragenden Geräuschisolierung hinzu und ergänzt die von Jabra angebotene HearThrough-Technologie.

Sie können den ANC mit einem Dual-Slider-Setup steuern, sodass Sie genau entscheiden können, wie viel Rauschen reduziert wird, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Im Vergleich zur Vorgängerversion dieser Kopfhörer - dem Jabra Elite 75t - sind die Treiber jetzt auf 12 mm erweitert, was sie leistungsstärker machen soll. Gleichzeitig wird die Akkulaufzeit verlängert und beträgt insgesamt bis zu 31 Stunden, einschließlich des Aufladens über den Fall.

Durch die Verwendung von ANC wird die Akkulaufzeit auf insgesamt 25 Stunden verkürzt.

Jabra hat auch das Design der Ohrstöpsel geändert, um sie eher oval als rund zu machen, um einen sichereren Sitz zu gewährleisten. Sie müssen nicht so tief in das Ohr eindringen, um sie sicher zu machen.

Zusätzlich zu all diesen Funktionen erhalten Sie über das Gehäuse eine kabellose Qi-Aufladung, eine IPX4-Schutzklasse (wir erwarten, dass in Zukunft eine Active-Version mit IP55 / 57-Schutzart eingeführt wird) und Sie können per Tastendruck auf Siri zugreifen. Alexa oder Google Assistant.

Der neue Jabra Elite 85t ist ab November 2020 erhältlich und kostet £ 219,99 in Titan / Schwarz. Weitere Farben werden in Zukunft auf den Markt kommen.

Es gibt auch einige gute Neuigkeiten für Besitzer bestehender Jabra 75t-Modelle - es wird auch ein ANC-Update für diese Kopfhörer geben. Über die Software wird Jabra diese Kopfhörer mit der vorhandenen Qualcomm-Hardware und den von ihnen angebotenen Mikrofonen mit einer Geräuschunterdrückung ausstatten.

Das sind nicht nur gute Nachrichten, sondern wenn Sie ANC-In-Ear-Kopfhörer möchten, können Sie den Jabra Elite 75t ab Oktober 2020 standardmäßig mit ANC erwerben und sind etwas billiger als der neue Elite 85t.

squirrel_widget_2681271

Schreiben von Chris Hall.