Huawei Freebuds 5i bieten Hi-Res-Audio und ANC für unter 100 Euro

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Mit den Freebuds 5i erweitert Huawei im neuen Jahr sein Angebot an kabellosen Ohrstöpseln und bietet eine Vielzahl von High-End-Funktionen in einem Produkt, das in Großbritannien unter 100 Pfund kostet.

Es ist selten, dass man in dieser Preisklasse TWS-Kopfhörer findet, die sowohl ANC (Active Noise Cancelling) als auch Hi-Res LDAC-Audiounterstützung bieten, und genau das ist bei den Freebuds 5i der Fall. Um die Vorteile des Hi-Res-Codecs nutzen zu können, benötigen Sie natürlich ein kompatibles Telefon oder Gerät, an das Sie die Kopfhörer anschließen können.

Das hybride ANC-System wurde entwickelt, um Außengeräusche und Geräusche, die im Gehörgang gemessen werden, zu erkennen und sich an sie anzupassen.

Sie können zwischen den Geräuschunterdrückungsmodi Ultra, General und Cosy umschalten, je nachdem, wie viel Lärm Sie unterdrücken möchten.

Laut Huawei bieten die Freebuds 5i auch eine lange Akkulaufzeit. Mit einer vollen Ladung bieten das Gehäuse und die Ohrstöpsel zusammen bis zu 28 Stunden Musikwiedergabe, was bei täglicher Nutzung eine komfortable Woche oder zwei zwischen den Ladevorgängen bedeuten sollte.

Vom Design her sehen die Ohrhörer dem bestehenden Portfolio von Huawei sehr ähnlich, aber das Ladeetui wurde neu gestaltet, um wie ein glatter Kieselstein auszusehen und sich auch so anzufühlen. Die Außenseite des Gehäuses wurde eingefärbt und so bearbeitet, dass sie diese visuelle und haptische Textur bietet.

Die preisgünstigen ANC-Kopfhörer von Huawei sind ab dem 16. Januar 2023 in den Farben Schwarz, Weiß und Blau direkt bei Huawei und auf Amazon zu einem Preis von nur 89,99 £ in Großbritannien und 99 € in Europa erhältlich.

Schreiben von Cam Bunton.