Huawei Freebuds Pro bietet fortschrittlichen ANC in einem kompakten, drahtlosen Paket

(Pocket-lint) - Huawei hat seinen neuesten echten kabellosen Kopfhörer abgenommen: den Freebuds Pro. Aufbauend auf der 2019 eingeführten Technologie soll das neueste Paar eine bessere Geräuschunterdrückung als die Konkurrenz und eine hervorragende Klangqualität bieten.

In Bezug auf das Design gibt es hier zwar genug, um die neuesten Freebuds von denen der Apple AirPods zu unterscheiden, obwohl sie den Marktführern ähnlich sind .

Das Kunststoffgehäuse, das in das Ohr passt, passt bequem hinein, während die Silikonspitze eine effektive Abdichtung bietet, während sich der nach unten ragende rechteckige Schaft von dem unterscheidet, was wir von anderen Herstellern gesehen haben.

Darüber hinaus sind sie in drei verschiedenen Farben erhältlich, darunter ein sehr attraktiver Silberfrost mit einem wunderschönen dunklen Rauchchrom-Look. Die anderen beiden Farben sind schwarz und weiß.

Hier versucht Huawei, die Marktführerschaft zu übernehmen, und beginnt mit einem leistungsfähigeren aktiven Geräuschunterdrückungssystem.

Es verwendet ein Dual-HD-Mikrofonsystem (eines innen, eines außen), hochempfindliche Mikrofone, die sich - zusammen mit dem Prozessor innen - ständig an das Rauschen um Sie herum anpassen können, um die beste ANC-Einstellung zu wählen.

Diese drei Modi heißen Cosy, General und Ultra, wobei letztere das meiste Rauschen abtöten. Laut Huawei liegt die Rauschunterdrückungstiefe von 40 dB mit ihren AirPods Pro und WF-1000XM3 vor den Konkurrenten Apple und Sony.

Natürlich können die Ohrhörer auch diese Hardware zur Geräuschunterdrückung verwenden, um Umgebungsgeräusche an die internen Treiber weiterzuleiten, sodass Sie hören können, was um Sie herum vor sich geht.

Dies hat zwei Modi: einen für die allgemeine Wahrnehmung und einen für die Sprachverbesserung, mit der Sie das Sprechen klar hören können. Nützlich, wenn Sie eine Bestellung in einem Café aufgeben müssen oder wenn Sie schnell interagieren möchten.

Der Ton wird von einem ziemlich großen 11-Meter-Treiber an jedes Ohr geliefert, der dann das von Huawei als mechanisches Audiostabilisierungssystem bezeichnete System verwendet. Dies stellt im Wesentlichen sicher, dass die einzigen Vibrationen, die an Ihre Ohren abgegeben werden, die Vibrationen der Musik selbst sind und Verzerrungen minimieren.

Die Akkulaufzeit klingt ebenfalls vielversprechend: 30 Stunden Musikwiedergabe zwischen den Akkus in den Ohrhörern und dem Akku im Ladekoffer. Außerhalb des Gehäuses erhalten Sie jedoch nur 4,5 Stunden Wiedergabe bei eingeschaltetem ANC und 7 Stunden bei ausgeschaltetem ANC.

Wie heutzutage üblich, steuern Sie das Audio über berührungsempfindliche Bedienfelder an den Ohrhörern. Diese Regler werden auch zum Einstellen des ANC und sogar zum Erhöhen und Verringern der Lautstärke verwendet.

Der Freebuds Pro war nicht der einzige von Huawei angekündigte Kopfhörer, sondern auch der Freelace Pro, der ein Nackenbügel-Design sowie noch größere 14-mm-Treiber in jedem Ohr bietet.

Die Membran besteht aus einer Magnesiumlegierung, während der Akku im Inneren eine Musikwiedergabe von bis zu 24 Stunden ermöglicht, was in jeder Hinsicht großartig ist. Sie werden in Graphitschwarz, Fichtengrün und Morgendämmerungsweiß geliefert.

Freebuds Pro wird im Oktober für 199 Euro in Europa zum Verkauf angeboten, während der Freelace Pro für nur 119 Euro erhältlich sein wird und diesen Monat erhältlich ist.

Schreiben von Cam Bunton.