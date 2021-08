Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Honor hat ein Paar True Wireless In-Ears angekündigt, die mit aktiver Geräuschunterdrückung und Unterstützung für den Modus mit niedriger Latenz für Spiele ausgestattet sind. Darüber hinaus sind sie sehr günstig.

Die Honor Earbuds 2 Lite sind ab dem 7. August für nur 69,90 € in Gletscherweiß oder Mitternachtsschwarz erhältlich. Sie werden in den Läden in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Finnland erscheinen.

Zu den Spezifikationen gehören Bluetooth 5.2-Konnektivität zum Anschluss an ein Android- oder iOS-Telefon oder ein anderes Bluetooth-fähiges Gerät.

Die Buds selbst können mit einer einzigen Ladung bis zu 10 Stunden abgespielt werden, wobei das Gehäuse dies auf insgesamt 32 Stunden verlängert.

Das Gehäuse bietet auch Schnellladefunktionen, wobei eine 40-prozentige Aufladung in nur 10 Minuten möglich ist.

Die ANC-Technologie ist mit einer bequemen, abgedichteten Passform kombiniert, um den Träger auch von Umgebungsgeräuschen zu isolieren. Zwei MEMS-Mikrofone verhindern außerdem, dass Anrufe verzerrt werden, sogar mit Rauschunterdrückung und dualer Anti-Wind-Technologie.

Jede Knospe verfügt über einen dynamischen 10-mm-Treiber.

„Die neueste Ergänzung unserer Wearables-Reihe zeigt Verbesserungen bei Klangqualität und Akkulaufzeit und demonstriert unser Engagement, Verbrauchern auf der ganzen Welt innovative Produkte und Dienstleistungen anzubieten“, sagte der CEO von Honor, George Zhao.