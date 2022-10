Gerüchte über das Google Pixel 7 Ultra und ein großes Kamera-Upgrade

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro könnten nicht die einzigen beiden Telefone sein, an denen Google arbeitet, denn Gerüchte deuten erneut auf ein Pixel 7 Ultra hin.

Nachdem Google in letzter Zeit bereits zwei Telefone und die Pixel Watch veröffentlicht hat, richtet sich die Aufmerksamkeit bereits auf das, was als Nächstes kommen wird. Wenn die Gerüchte wahr sind, könnte es sich um ein Pixel 7 Ultra mit einem verbesserten Kamerasystem handeln.

Diese Gerüchte stammen von dem Entwickler Kuba Wojciechowski, der Hinweise auf ein unangekündigtes Telefon mit dem Codenamen "Lynx" gefunden hat, von dem man annimmt, dass es sich um ein Produkt handelt, das an der Spitze von Googles Lineup stehen wird. Das Pixel 7 Ultra ist ein Name, der bereits im Umlauf ist, und es könnte eine Kamera bekommen, um diesen Namen zu bestätigen, wenn der Leaker Ice Universe richtig liegt. Demnach wird das Pixel 7 Ultra mit einem neuen 1-Zoll-Kamerasensor ausgestattet sein, wie wir ihn bereits von Samsungs Galaxy S23 Ultra erwarten.

Die Verwendung eines solchen Sensors sollte es ermöglichen, mehr Licht zu sammeln, wenn ein Foto aufgenommen wird, was zu einem besser beleuchteten Bild führt. Auch die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen könnte sich dadurch deutlich verbessern.

Was den Rest des sagenumwobenen Pixel 7 Ultra angeht, so soll es den Wi-Fi 6E- und Bluetooth-Chip von Qualcomm für eine bessere Leistung bei der drahtlosen Konnektivität nutzen. 5G wird ebenfalls unterstützt, was für ein Flaggschiff-Telefon zu diesem Zeitpunkt eine Selbstverständlichkeit ist.

Darüber hinaus ist sehr wenig über das Pixel 7 Ultra bekannt - einschließlich der Frage, ob Google beabsichtigt, es tatsächlich zu veröffentlichen oder nicht. Es ist möglich, dass dies ein Telefon für das nächste Jahr sein könnte, oder sogar eines, das nie das Licht der Welt erblickt. Die Zeit wird es zeigen, aber es lohnt sich, ein paar Finger zu drücken, nur für den Fall.

Schreiben von Oliver Haslam.