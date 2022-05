Pixel Buds Pro vs. Pixel Buds A-Series: Welche Google-Kopfhörer sind die besten für Sie?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat sein Hardware-Angebot mit einer wachsenden Anzahl von Pixel-Geräten erweitert. Bei den Kopfhörern gibt es jetzt drei Sets im Angebot: Pixel Buds Pro und die Pixel Buds A-Series.

Die Pixel Buds der zweiten Generation sind langsam aus dem Handel verschwunden, so dass wir nur noch diese beiden Sets zur Auswahl haben.

Sie haben viele Gemeinsamkeiten, stellen aber dennoch eine gewisse Herausforderung dar, wenn es um die Wahl der smarten Ohrhörer von Google geht. Welches ist also das Beste für Sie?

Pro: $199,99 / £179 / €219

A-Serie: $99 / £99.99 / €99

Die Google Pixel Buds A-Series sind ab sofort zu einem erschwinglichen Preis von $/£/€99 erhältlich und bieten Ihnen verbundene Ohrhörer mit integriertem Google Assistant. Sie sind überall im Handel erhältlich.

Die Pixel Buds Pro sind neu und kosten mit $199 / £179 / €219 das Doppelte. Sie sind noch nicht erhältlich, können aber ab dem 21. Juli vorbestellt werden und sind ab dem 28. Juli im Handel erhältlich.

Die älteren Pixel Buds sind vielleicht noch bei einigen Händlern zu finden, aber wir können nicht empfehlen, mehr als $/£/€99 für sie zu bezahlen.

Pro: Gehäuse: 63,2 x 50 x 25mm; 62,4g / Ohrhörer: 22,33 x 22,03 x 23,72mm; 6,2g

A-Serie: Gehäuse: 63 x 47 x 25mm; 52,9g / Ohrhörer: 20,7 x 29,3 x 17,5mm; 5,06g

Google hat bei den Buds Pro und der Buds A-Serie ein ähnliches Design verwendet, aber das Gehäuse der Buds Pro ist etwas größer und etwa 10 g schwerer.

Auch die Buds Pro sind größer und schwerer als die Buds A-Serie und haben ein deutlich größeres Gehäuse. Da ist viel mehr Technik drin, das macht also durchaus Sinn.

Die Buds A-Series haben einen kleinen Gummiarm, der oben herausragt, um den Halt im Ohr zu verbessern. Die Buds Pro haben diesen Arm nicht, und wir können nicht sagen, dass das ein Problem ist - wir haben ihn sowieso nie als besonders nützlich empfunden.

Die Buds A-Serie ist in den Farben Salbei und Weiß erhältlich, während die Buds Pro in Charcoal, Fog, Lemongrass und Coral erhältlich sind.

Eines der Ziele, die Google mit dem Design der Pixel Buds verfolgte, war ein streichelzartes Gehäuse: Es ist wie ein Kieselstein, den man in den Händen streicheln und drehen möchte, und es sieht so aus, als ob das Gehäuse der Buds Pro genauso ist.

Beide Ohrstöpsel haben die Schutzklasse IPX4, sind also schweißresistent, aber das Gehäuse der Buds A-Serie hat keinen Schutz, während das der Buds Pro nach IPX2 geschützt ist.

Pro: 11-mm-Treiber, ANC, Transparenzmodus, Silent Seal

A-Serie: 12-mm-Treiber, passive Geräuschunterdrückung

Beide Kopfhörer lassen sich per kapazitiver Berührung oder Sprache steuern. Sie können die Buds durch Tippen oder Streichen an den Enden steuern. Beide verfügen über einen Beschleunigungssensor zur Bewegungserkennung, die Buds Pro zusätzlich über ein Gyroskop. Die Buds A-Serie hat keine Touch-Lautstärkeregler, aber es sieht so aus, als ob die Buds Pro diese haben.

Google hat auch gesagt, dass die Pixel Buds später im Jahr 2022 mit Spatial Audio ausgestattet werden - und dafür ist wahrscheinlich das Gyroskop gedacht.

Es gibt verschiedene Treiber in diesen Kopfhörern, aber es ist die aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die hier das große Unterscheidungsmerkmal ist.

Die Buds Pro haben drei Mikrofone im Vergleich zu den Buds A-Series mit zwei Mikrofonen. Die Buds Pro haben viel größere und deutlichere Öffnungen am Gehäuse der Ohrhörer. So können die Buds Pro Außengeräusche erkennen und ausblenden, damit Sie nicht gestört werden.

Google setzt außerdem auf die Silent Seal-Technologie, mit der sich die Buds an jedes Ohr anpassen können, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Dies alles wird durch spezielle Hardware und Algorithmen von Google gesteuert.

ANC wird wahrscheinlich bedeuten, dass die Klangqualität der Buds Pro besser sein wird: Unser größter Kritikpunkt an der Buds A-Serie ist, dass sie nicht gut abdichten und somit Außengeräusche nicht sehr effektiv abschirmen.

Als Google die Buds A-Serie (und die vorherigen Pixel Buds) auf den Markt brachte, sagte es, dass ein Teil des Ziels darin bestand, zu verhindern, dass man sich von der Welt um sich herum abgeschnitten fühlt. Das Ziel der Pixel Buds Pro ist es nun, Sie abzuschneiden - und das wird wahrscheinlich eine beliebtere Erfahrung sein.

Natürlich gibt es auch einen Transparenzmodus, um Außengeräusche durchzulassen, damit Sie Ihre Umgebung wahrnehmen können.

Pro: 11 Stunden Hörgenuss, 31 Stunden insgesamt; 7 Stunden Hörgenuss, 20 Stunden insgesamt mit ANC

A-Serie: 5 Stunden Hörgenuss, 24 Stunden insgesamt

Beide Kopfhörer können über USB-C aufgeladen werden, aber nur die Buds Pro können kabellos über Qi aufgeladen werden (wie auch die Buds der zweiten Generation). Auch bei der Akkulaufzeit gibt es einen großen Unterschied.

Die Buds A-Serie bietet nur 5 Stunden, während die Buds Pro bis zu 11 Stunden halten. Mit ANC sinkt die Laufzeit auf 7 Stunden, ist aber immer noch länger als die der Buds A-Serie.

Die Buds A-Serie bietet insgesamt 24 Stunden, die Buds Pro insgesamt 31 Stunden, was sich mit ANC auf 20 Stunden reduziert.

Es sieht so aus, als wären die Buds Pro die Kopfhörer der Wahl, wenn es um die Akkulaufzeit geht.

Pro: Google Assistant, Echtzeit-Übersetzung, Lautstärke-EQ, Multipoint

A-Serie: Google Assistant, Echtzeit-Übersetzung

Ein Großteil der intelligenten Erfahrung, die die Pixel Buds bieten, kommt von der tiefen Integration mit Google Assistant und Ihrem Android-Gerät. Das gilt sowohl für die Buds Pro als auch für die A-Serie, so dass wir davon ausgehen, dass das Erlebnis dasselbe sein wird.

Beide bieten auch Echtzeit-Übersetzung, eine weitere Fähigkeit, die Google durch Android vorantreibt. Beide bieten auch Google Fast Pair, so dass das Herstellen einer Verbindung zu Ihrem Telefon wirklich einfach ist.

Darüber hinaus bieten die Buds Pro aber noch ein paar zusätzliche Funktionen. Erstens gibt es die Multipoint-Konnektivität, d. h. man kann sich mit mehreren Geräten verbinden und sofort von einem zum anderen wechseln - zum Beispiel von einem Film auf dem iPad zu einem Anruf auf dem Handy.

Und dann gibt es noch den Volume EQ, der die Audioausgabe unabhängig von der Lautstärke ausgleicht, damit sie immer gut klingt.

Die Buds Pro verfügen über eine Reihe zusätzlicher Funktionen, die sie zu einem noch hochwertigeren Erlebnis machen als die Pixel Buds A-Series. Die aktive Geräuschunterdrückung steht dabei im Mittelpunkt, da sie den täglichen Gebrauch für die Nutzer verändern wird, indem sie die Isolierung an belebten Orten verbessert, so dass die Musik besser klingt - die Buds A-Serie kann da einfach nicht mithalten.

Das Beste an der Buds A-Serie ist, wie intelligent sie mit dem Google Assistant und dem Smartphone zusammenarbeiten - und die Buds Pro werden diese Erfahrung ebenfalls bieten.

Die Buds Pro werden also wahrscheinlich rundum besser sein - was wir bestätigen werden, sobald wir sie näher an der Markteinführung getestet haben - aber es gibt eine Sache zu bedenken: Wenn Sie ANC nie benutzen und es auch nie wollen, dann könnten die Buds A-Serie zum halben Preis der Buds Pro die perfekten Kopfhörer für Sie sein.

Wir vermuten jedoch, dass die Buds Pro als Premium-Angebot die Kopfhörer sein werden, die jeder haben möchte.

Wenn wir Produkte vergleichen, stellen wir nicht einfach nur die technischen Daten nebeneinander, sondern wir interpretieren die Informationen auf der Grundlage unserer Erfahrungen.

Die Pixel Buds Pro sind noch nicht auf dem Markt, daher können wir sie nicht direkt beurteilen, aber wir haben die Pixel Buds und die Pixel Buds A-Serie ausgiebig benutzt, so dass wir von einem Ort der Erfahrung kommen.

Sobald wir die Pixel Buds Pro benutzt haben, werden wir den Vergleich aktualisieren, um die Erfahrungen aus der realen Welt zu erweitern und sicherzustellen, dass Sie die besten Informationen haben, sei es, um Ihre Kaufentscheidung zu unterstützen, oder einfach nur, weil Sie wissen wollen, wie sie sich vergleichen.

Schreiben von Chris Hall.