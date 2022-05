Könnte Google Pixel Buds Pro bald mit Spatial Audio auf den Markt kommen?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google könnte kurz davor stehen, mit den Pixel Buds Pro sein nächstes Set an kabellosen Kopfhörern auf den Markt zu bringen.

Dank Details, die von einigen Leakern stammen, könnten wir die Erweiterung von Googles Audioangebot bald sehen - vielleicht schon auf der Google I/O.

Die Details zu den Kopfhörern selbst sind spärlich, aber Jon Prosser, der in der Vergangenheit genaue Informationen geliefert hat, behauptet, dass sie bald kommen werden und nennt sogar die Farben - Real Red, Carbon, Limoncello, Fog.

Das würde mich nicht überraschen, wenn man bedenkt, dass Google an Spatial Audio und Head-Tracking-Unterstützung in Android 13 arbeitet, vor allem, wenn man bedenkt, wie geheimnisvoll letzteres ist. Außerdem gibt es jetzt auch BLE-Audio-Unterstützung in Android. https://t.co/yJHcKCF4dy- Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 3, 2022

Mehr wird nicht verraten, aber Mishaal Rahman greift das Gerücht mit weiteren Spekulationen auf und bezieht sich auf unterstützenden Code, der in Android 13 gefunden wurde.

Rahman gibt regelmäßig Informationen darüber weiter, was in einer neuen Android-Version passiert, und obwohl die Erkenntnisse aus Vorabversionen nicht immer auf den Markt kommen, helfen sie doch, sich ein Bild von Googles Zukunftsplänen zu machen.

In diesem Fall gibt es einen Hinweis auf die Unterstützung von Head-Tracking in Android 13, was darauf hindeutet, dass Google eine mit Apple konkurrierende räumliche Audiofunktion einführen könnte. Das macht durchaus Sinn, da Apple mit den AirPods und anderen Geräten in seinem Ökosystem dieses Marktsegment derzeit dominiert.

Googles letzter Kopfhörer-Launch war die Pixel Buds A-Serie im Juni 2021 und im Hintergrund hat Google Audio-Patente und Talente aufge kauft - es schnappte sich Patente von Synaptics zusammen mit einigen Mitarbeitern, es erwarb ein 3D-Audio-Startup namens Dysonics und es schnappte sich das IP von RevX.

All das zeichnet ein Bild davon, dass Google mit seinen verschiedenen Geräten und Plattformen einen größeren Einfluss auf den Audiobereich ausüben möchte. Die Pixel Buds Pro könnten einige dieser Pläne enthüllen - aber im Moment befinden wir uns noch im Bereich der Gerüchte, also nehmen Sie alles mit einer Prise Salz.

Schreiben von Chris Hall.