Pixel Buds A-Serie wird Google für viel weniger Geld in deine Ohren stecken

(Pocket-lint) - Google hat die Pixel Buds A-Serie angekündigt, eine Wendung und Neupositionierung der erstmals 2019 angekündigten echten kabellosen Pixel Buds-Kopfhörer.

Es gibt keine große Änderung im Angebot: Die A-Serie hat im Wesentlichen das gleiche Design, aber jetzt mit einer Dark Olive-Option, während das Gehäuse das gleiche Design wie die meisten Funktionen aufweist.

Sie erhalten das schnelle Pairing-Erlebnis auf Android-Geräten, bei denen Sie einfach den Deckel aufklappen und Ihr Telefon sie für die sofortige Kopplung erkennt, mit einer Aufforderung, die App herunterzuladen, wenn Sie ein Nicht-Pixel-Gerät verwenden.

Das große runde, berührungsempfindliche Gesicht dieser Ohrstöpsel bleibt erhalten, während drei Ohrstöpsel zur Auswahl stehen, damit Sie die richtige Passform für das bestmögliche Erlebnis finden. Nach wie vor gibt es einen kleinen Noppen, der zusätzlichen Halt bieten möchte, indem er sich oben im Ohr einhakt.

Google Assistant ist direkt in diese Kopfhörer integriert, sodass Sie Google mit integrierten Benachrichtigungen alles fragen können, was Sie normalerweise tun würden. Sie können auch gedrückt halten, um über Ihre Kopfhörer ein Update zu erhalten - und die Option, Nachrichten per Sprache zu beantworten.

Eine Unterlassung ist die Lautstärkeregelung: Sie können dies nicht über die Kopfhörer ändern, stattdessen müssen Sie Google darum bitten, obwohl Sie hoffen, dass die Adaptive Sound-Option dies für Sie übernimmt.

Die Idee ist, dass der Kopfhörer die Umgebungsgeräusche erkennt und das Geräusch für Sie nach oben bis unten anpasst, sodass Sie nicht darüber nachdenken müssen.

Wie bei den vorherigen Pixel Buds gibt es das räumliche Belüftungssystem, das ein wenig Umgebungsgeräusche durchlässt, damit Sie sich nicht völlig isoliert fühlen, während die EQ-Einstellungen in der App Ihnen die Möglichkeit geben, eine Bass-Boost-Funktion einzuschalten.

Wenn Ihnen das alles bekannt vorkommt, liegt das daran, dass es ziemlich ähnlich ist wie bei den vorherigen Pixel Buds von Google, aber eine Sache, die Sie nicht bekommen, ist das kabellose Aufladen über diesen Fall.

Der große Unterschied besteht jedoch darin, dass die neue Version nur 99 $ und 99 £ kostet.

Schreiben von Chris Hall.