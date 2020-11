Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn es um Black Friday-Angebote geht, bei denen Augenbrauen hochgezogen werden, und wenn Sie auf den neuesten Smartphones Rabatte in die Hundert sehen, werden Sie wahrscheinlich unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

B & H Photo hat sich diese Lektion zu Herzen genommen und den Preis für Google Pixel 4 XL um 421 US-Dollar gesenkt. Dies ist möglicherweise nicht das neueste Produkt in der Pixel-Reihe, aber immer noch ein ziemlich neues Flaggschiff.

Das bedeutet, dass Sie es für nur 479,00 USD von 899 USD abholen können, sodass Sie einen mittleren Preis für ein ausgesprochen Premium-Telefon zahlen können.

Das Pixel 4 XL profitiert von leicht typischen Verbesserungen gegenüber seinem kleineren Geschwister, dem Standard-Pixel 4, in Form eines größeren Akkus und natürlich eines massiven und atemberaubenden Displays.

Das innovative Soli-Array befindet sich ebenfalls auf dem Bildschirm, sodass Sie das Telefon mit Gesten einfach mit der Hand steuern können, während das native Android-Erlebnis so flüssig wie möglich ist.

Außerdem handelt es sich auch nicht um ein Downgrade des neueren Pixel 5, da Google für das neuere Mobiltelefon einen eher mittelgroßen Ansatz gewählt hat - dies ist möglicherweise das hochwertigste Telefon, das Google seit einiger Zeit herstellt.

Es verfügt außerdem über ein Kamera-Array, das einige der beständigsten und besten Fotos aller bisherigen Telefone liefert, und verfügt dennoch über das brillante "Squeeze-to-Wake" -System für den Google-Assistenten, das die Nutzer als äußerst ergonomisch empfunden haben.

Kurz gesagt, dies ist ein großartiger Preis für ein beeindruckendes Telefon. Schnappen Sie es sich also, solange Sie können!

In den USA? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für US Black Friday und Cyber Monday an

Im Vereinigten Königreich? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für Black Friday und Cyber Monday in Großbritannien an

Schreiben von Max Freeman-Mills.