(Pocket-lint) - Das Beste an moderner Hardware ist, dass Software das Erlebnis verändern kann - und Google hatte versprochen, dass die Pixel Buds mit Software-Verbesserungen ausgestattet werden. Das neue Update, das ab dem 20. August verfügbar ist, ist ein gutes Beispiel dafür.

Ganz oben auf der Liste stehen für uns die Soundsteuerung. Wir dachten, dass die Pixel Buds kein Low-End-Laufwerk hatten, das sie wirklich brauchten, und eine neue Bass Boost-Option wird diese tiefen Töne anheben, um ein runderes Hörerlebnis zu erzielen, was die Attraktivität unter dem Gesichtspunkt der Klangwiedergabe erweitern dürfte.

Aber es gibt auch einige wirklich clevere Dinge, die zu den Pixel Buds kommen, um das Erlebnis zu verbessern. Das erste sind unabhängige Steuerelemente beim Teilen. Ja, wenn Sie jemandem eine Ihrer Knospen geben, kann er die Lautstärke unabhängig von Ihnen erhöhen, was ein großer Bonus ist.

Die Übersetzung in Echtzeit ist eine der Technologien, die Google in den Pixel Buds eingesetzt hat. Zuvor wurde sie jedoch mit der Verwendung der Übersetzungs-App auf Ihrem Telefon kombiniert, um zu lesen, was gesagt wurde. Jetzt können Sie sich auch Übersetzungen vorlesen lassen, sodass die Audioübersetzung in Echtzeit näher kommt.

Dies ist für diejenigen gedacht, die Französisch, Deutsch, Italienisch oder Spanisch sprechen und die englische Sprache übersetzen. Dies sollte es jedem erleichtern, der in ein Land reist, das Englisch spricht. Weitere Sprachen werden in Zukunft folgen. Alles, was Sie (zum Beispiel) zu sagen haben, ist "Hey Google, ayúdame a entender inglés", um loszulegen.

Wenn Sie von Google Assistant sprechen, können Sie den Assistenten jetzt anweisen, Ihre Touch-Steuerelemente zu aktivieren oder zu deaktivieren. Dies bedeutet, dass Sie diese versehentlichen Berührungen vermeiden können, wenn Sie dies nicht tun. Dies kann nützlich sein, wenn Sie die Knospen während des Trainings verwenden, wenn Sie gelegentlich mit ihnen wackeln oder sie anpassen.

Für diejenigen, die befürchten, ihre Knospen zu verlieren, sind sie jetzt mit dem Find My-System von Google abgedeckt. Dies bedeutet, dass Sie den letzten bekannten Ort sehen können, an dem sie mit Ihrem Telefon verbunden waren. Wenn Sie sie in einem Café oder im Haus eines Freundes gelassen haben, sollte es Ihnen helfen, das herauszufinden. Wenn sie sich in Ihrem Haus befinden, können Sie sie jederzeit mithilfe der Ringfunktion erneut lokalisieren.

Schließlich fügt Google so genannte Aufmerksamkeitswarnungen hinzu. Die Idee hier ist, dass Sie die Lautstärke verringern können, wenn bestimmte Triggergeräusche zu hören sind, die wichtig sein könnten. Die Beispiele, die Google gibt, sind ein bellender Hund, Sirenen oder - etwas besorgniserregend - ein weinendes Baby.

Im Ernst - wenn Sie Ihre Kopfhörer zum Eintauchen benötigen, um auf die Tatsache aufmerksam zu machen, dass Ihr Baby weint, sollten Sie das Handbuch zur Elternschaft erneut lesen.

Google sagt, dass die Aufmerksamkeitswarnungen eine experimentelle Funktion sind und es eine Trennung zwischen denen geben wird, die auf diese Dinge aufmerksam gemacht werden möchten, und denen, die versuchen, all diese externen Geräusche auszublenden ...

Das neue Update für die Pixel Buds wird ab dem 20. August verfügbar sein. Wenn Sie automatische Updates aktiviert haben, sollten diese im Hintergrund aktualisiert werden.

Schreiben von Chris Hall.