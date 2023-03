Die experimentelle Kombination aus Kopfhörern und Luftreinigungsmaske von Dyson wird im Januar 2023 in China in den Handel kommen, gefolgt von einer Einführung in Großbritannien, den USA, Irland, Hongkong und Singapur ab März.

Das Konzept von Dyson Zone wurde erstmals im März dieses Jahres angekündigt und ist einzigartig - wir durften das Gerät im Mai sogar selbst ausprobieren. Es besteht aus kabellosen Over-Ear-Kopfhörern mit Geräuschunterdrückung, die wie normale Kopfhörer getragen werden können und eine Akkulaufzeit von 50 Stunden sowie eine "Vollspektrum"-Audiowiedergabe bieten.

Sie können jedoch auch eine mitgelieferte Luftreinigungsmaske daran befestigen, die "99 Prozent der Verschmutzung durch Artikel" bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometern herausfiltert. Dank eines K-Carbon-Filters werden auch Stadtgase, einschließlich NO2 und SO2, vermieden.

Die Dyson Zone unterstützt das schnelle Aufladen über USB-C, was dafür sorgt, dass sie in nur drei Stunden von Null auf 100 Prozent aufgeladen werden kann.

Das Produkt verfügt über 11 Mikrofone, von denen acht für die fortschrittliche Geräuschunterdrückungstechnologie verwendet werden. Der Frequenzbereich beträgt 0,08 Prozent bei 94dB @1kHz.

Dyson wird das Dyson Zone-Gerät in drei Farbvarianten verkaufen - satiniertes Silber/Ultrablau, Ultrablau/Preußischblau und Preußischblau/Hellkupfer. Sie werden auf der eigenen Website, in Dyson Stores und in der Demo Zone in Einkaufszentren erhältlich sein. Die Preise beginnen bei 749 £.

