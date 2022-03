Was ist Dyson Zone und wie funktionieren die luftreinigenden Kopfhörer?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Dyson hat seine Finger im Spiel. Mit den Dyson Zone luftreinigenden Over-Ear-Kopfhörern macht das Unternehmen seinen ersten Schritt in Richtung Wearable Technology und ergänzt damit sein Portfolio an Haarpflegeprodukten, Ventilatoren und Staubsaugern.

Das Unternehmen kündigte die Kopfhörer im März 2022 an, und obwohl es sie noch nicht zu kaufen gibt, erfahren Sie hier alles, was Sie über die Funktionsweise, die Technologie und die Funktionen wissen müssen, die sie bieten.

Luftreinigende Kopfhörer mit ANC

Magnetisch befestigbarer Visor

Der Dyson Zone ist ein luftreinigender Kopfhörer, der die Luft um den Benutzer herum durch die Ohrmuscheln des Kopfhörers ansaugt, sie durch das Filtersystem, das ebenfalls in die Ohrmuscheln eingebaut ist, laufen lässt und sie durch den Maschenabschnitt im Visier, das magnetisch an der Unterseite des Kopfhörers befestigt wird, an der Vorderseite des Kopfhörers wieder abgibt.

Dyson behauptet, dass die Dyson Zone zu 97 Prozent effektiv saubere Luft in die Lunge leitet, und zwar berührungslos, indem sie eine Luftzone schafft, aus der der Benutzer schöpfen kann. Natürlich bietet der Dyson Zone nicht nur gefilterte Luft, sondern auch hochwertigen Klang mit aktiver Geräuschunterdrückung - ein Gerät mit zwei Funktionen.

Ansaugung der verschmutzten Luft durch den elektrostatischen Filter in den Ohrmuscheln

Kaliumkohlefilter reinigt die Luft

Luft durchläuft den Kompressor

Luft wird berührungslos durch zwei Kanäle im Visier abgegeben

Die Entwicklung der Dyson Zone-Kopfhörer zur Luftreinigung dauerte sechs Jahre und umfasste mehr als 500 Prototypen, und man sagte uns, dass die größte Herausforderung des Produkts die Miniaturisierung war. Beide Ohrmuscheln sind mit zwei Motoren ausgestattet, die als die kleinsten von Dyson entwickelten Motoren gelten, aber sie sind nicht das Einzige, was den Benutzer mit sauberer Luft versorgt.

Die elektrostatische Filtertechnologie fängt 99 Prozent der Partikelverschmutzung bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometern auf, wie z. B. Staub, Pollen und Bakterien, während ein mit Kalium angereicherter Kohlefilter Stadtgase wie NO2, SO2 und O3 auffängt.

Die Luft wird von der Umgebung des Benutzers durch die Filterabdeckung in die Außenseite jeder Hörmuschel gesaugt, wobei der negativ geladene elektrostatische Filter Partikel anzieht, während der Kaliumfilter die durchströmende Luft reinigt.

Die Luft gelangt dann in den Kompressor, in dem sich die kleinsten Motoren von Dyson befinden, und wird schließlich durch die beiden Kanäle im Visier nach außen geleitet, wo sie berührungsfrei gereinigte Luft an Nase und Mund des Benutzers abgibt. Die geformten Umlenkungen des Visiers sorgen dafür, dass der gereinigte Luftstrom nahe an Nase und Mund gehalten und so wenig wie möglich durch externe Seitenwinde verwässert wird.

3 ANC-Modi

4 Filtrationsmodi

Weitere Funktionen über die Dyson Link App

Inklusive individueller Gesichtsabdeckung

Die luftreinigenden Over-Ear-Kopfhörer von Dyson Zone bieten dem Nutzer gereinigte und gefilterte Luft sowie eine hohe Audioqualität. Das ist ihr Hauptziel und eine sehr vereinfachte Beschreibung, obwohl sie auch viele andere Funktionen bieten.

Zunächst einmal gibt es drei aktive Geräuschunterdrückungsmodi, nämlich Isolation, Konversation und Transparenz. Der Isolationsmodus bietet die höchste Stufe der aktiven Geräuschunterdrückung. Der Gesprächsmodus wird automatisch aktiviert, wenn Sie das Visier nach unten klappen, und schaltet die Filterung aus, um den Akku zu schonen.

Der Transparenzmodus ermöglicht es Ihnen, Ihre Umgebung wahrzunehmen, während Sie weiterhin Audio hören können. Sie können den Transparenzmodus durch doppeltes Antippen der Seite einer der beiden Ohrmuscheln aktivieren.

Dann gibt es vier Reinigungsmodi: niedrig, mittel, hoch und automatisch. Der Modus "Niedrig" ist für sitzende Tätigkeiten, der Modus "Mittel" für Spaziergänge und der Modus "Hoch" für Fahrten, z. B. in der Londoner U-Bahn, vorgesehen. Die automatische Einstellung nutzt die Beschleunigungssensoren in den Kopfhörern, um Ihre Atmung und Anstrengung zu messen und entsprechend zwischen niedrig, mittel und hoch umzuschalten.

Die Dyson Zone ist mit der Dyson Link App verbunden, der gleichen App, mit der auch andere Dyson Produkte, wie z. B. die Ventilatoren, verbunden sind. Über die App können die Nutzer nicht nur die EQ-Einstellungen für den Klang anpassen, sondern auch die Lautstärkebegrenzung ausschalten.

Was die Filterung betrifft, so können Nutzer ihren Standort in die App eingeben, um einen besseren Überblick darüber zu erhalten, wann der Filter gewechselt werden muss. Sobald Sie Ihre Standortdaten eingegeben haben, sammelt die Dyson Link App Informationen über die Luftqualität an Ihrem Standort, um zu ermitteln, wann der Filter ausgetauscht werden muss.

Der Dyson Zone wird mit einem FFP2-Gesichtsschutzaufsatz geliefert, der in den Visor eingesteckt werden kann, und auch eine Reinigungsbürste ist in der Verpackung enthalten. Die Dyson Zone Kopfhörer werden über Bluetooth mit Ihrem Gerät verbunden.

Dyson hat noch nicht alle technischen Daten des Dyson Zone Kopfhörers mit Luftreinigungsfunktion bekannt gegeben, aber hier ist eine Zusammenfassung dessen, was wir bisher wissen:

11 Mikrofone für ANC und PA

Steife Lautsprechermulde

40-mm-Lautsprechertreiber

Anpassbare EQs über die Dyson Link App

40+ Stunden Akkulaufzeit mit ANC

4 Stunden Akkulaufzeit im niedrigen Filtrationsmodus

2,5 Stunden Akkulaufzeit im mittleren Filtrationsmodus

1,5 Stunden Akkulaufzeit im hohen Filtrationsmodus

Schnellaufladung über USB Typ C - 60 Prozent in 20 Minuten

1 Jahr Filtererwartung für Vielnutzer in UK/Europa

Hochwertiges Design

Hervorragende Klangqualität

Leichte Handhabung

Die gefilterte Luft ist erfrischend

Wir haben die Dyson Zone Kopfhörer im März 2022 vor ihrer Ankündigung ausprobiert. Ihr Design ist ein echter Hingucker und wird auf der Straße mit Sicherheit die Blicke auf sich ziehen. Qualitativ bietet der Dyson Zone alles, was man von einem Dyson Produkt erwarten kann.

Die verwendeten Materialien sind hochwertig und die Verarbeitung ist durchdacht. Die Kopfhörer selbst haben eine schöne Konstruktion und obwohl die Ohrmuscheln aufgrund des Filtersystems dicker sind als bei einem durchschnittlichen Over-Ear-Kopfhörer, sehen sie gut aus.

Das Visier sieht etwas billiger aus, ist aber farblich auf die Kopfhörer abgestimmt. Der magnetische Befestigungsmechanismus funktioniert ebenfalls gut, er lässt sich leicht aufsetzen und zum Sprechen herunterklappen, und die dazugehörige Maske lässt sich bei Bedarf ebenfalls leicht aufsetzen.

Der Kopfhörer verfügt über einen Joystick zur Steuerung - was uns sehr gut gefallen hat - und es gibt auch eine Taste für den Luftstrom, mit der man zwischen den verschiedenen Modi wechseln kann. Die Batterien sind in den verstellbaren Kopfbügel integriert und der Kopfhörer wird über USB Typ-C aufgeladen.

In Bezug auf die Klangqualität sind die Dyson Zone Kopfhörer nach unseren ersten Erfahrungen mit ihnen ausgezeichnet und die aktive Geräuschunterdrückung funktioniert hervorragend. Wir waren von der Qualität beeindruckt und sind gespannt darauf, sie richtig zu testen.

Das Visier und der gereinigte Luftstrom waren ebenfalls erfrischend, obwohl wir gespannt sind, wie gut es draußen funktioniert und wie albern man sich fühlt, wenn man es trägt.

Herbst 2022

Dyson hat angekündigt, dass die Dyson Zone Kopfhörer ab Herbst 2022 erhältlich sein werden. Es wurde auch gesagt, dass die Zeitpläne je nach Land variieren werden, so dass es sein kann, dass einige Länder eine spätere oder frühere Veröffentlichung erleben.

TBC

Dyson hat den Preis für die Dyson Zone Kopfhörer noch nicht bekannt gegeben, aber wir gehen davon aus, dass sie nicht billig sein werden. Wir werden diesen Beitrag aktualisieren, sobald wir mehr Informationen über den Preis erfahren.

Schreiben von Britta O'Boyle.