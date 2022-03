Dyson Zone ist ein Luftreiniger und Over-Ear-Kopfhörer in einem

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Dyson hat mit dem Dyson Zone - einem luftreinigenden Over-Ear-Kopfhörer- seinen ersten Schritt in den Bereich der Wearable Technology angekündigt. Ja, Sie haben richtig gelesen.

An der Dyson Zone wurde sechs Jahre lang mit mehr als 500 Prototypen gearbeitet. Das Endergebnis ist ein Premium-Kopfhörer mit Funktionen wie aktiver Geräuschunterdrückung (ANC), aber vor allem mit einem magnetisch befestigten Luftreinigungsschirm, der einen gefilterten Luftstrom zu Nase und Mund liefert.

Die Over-Ear-Kopfhörer verfügen über zwei Motoren in jeder Hörmuschel sowie eine elektrostatische Filtertechnologie, die Luft von außen ansaugt und 99 Prozent der Partikelverschmutzung bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometern, wie Staub, Pollen und Bakterien, auffängt. In den Ohrmuscheln befindet sich außerdem ein mit Kalium angereicherter Kohlefilter, der Stadtgase auffängt.

Zwei Ströme gereinigter Luft werden dann berührungslos durch das Visier, das sich unter jeder Hörmuschel befindet und über dem Gesicht sitzt, an Nase und Mund geleitet.

Es gibt vier Luftreinigungsmodi: niedrig, mittel, hoch und automatisch. Niedrig" ist für sitzende Tätigkeiten, "Mittel" für Spaziergänge, "Hoch" für Fahrten in der U-Bahn und "Automatisch" nutzt die Beschleunigungssensoren in den Kopfhörern, um anhand der Atmung und des Anstrengungsgrads den besten Modus zu ermitteln.

In Bezug auf die Audiofunktionen bietet der Dyson Zone drei ANC-Modi, nämlich Isolation, Konversation und Transparenz. Der Isolationsmodus bietet die höchste ANC-Stufe, während der Konversationsmodus automatisch aktiviert wird, wenn Sie den Schirm absenken, wobei die Luftfilterung ausgeschaltet wird, um den Akku zu schonen und die Konversation zu verstärken. Der Transparenzmodus ermöglicht es Ihnen, die Umgebung wahrzunehmen, z. B. Sirenen.

Der Dyson Zone kann wie vorgesehen mit aufgesetztem Visier verwendet werden und bietet so Audio und Luftfilterung in einem. Es kann auch nur für Audio verwendet werden, wenn das Visier abgenommen wird, und es gibt auch Gesichtsabdeckungen in der Box, einschließlich einer FFP2-konformen Gesichtsabdeckung, die am Visier befestigt werden kann.

Der Dyson Zone Luftreinigungskopfhörer wird ab Herbst 2022 online und in den Dyson Demo Stores erhältlich sein. Die Preise wurden noch nicht bekannt gegeben.

