Cambridge Audio bietet seine Melomania 1+ Kopfhörer zum ersten Mal mit einem Rabatt an

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Cambridge Audio Melomania 1+ Ohrhörer bieten sauberen, klaren Klang in einem kleinen und leichten Paket. Und zum ersten Mal bietet Cambridge Audio die Melomania 1+ Ohrhörer für 99,95 £ / 109,95 € (ursprünglich 119,95 £ / 129,95 €) an. Sehen Sie den Deal hier.

Es gibt einige Funktionen, die die Melomania 1+ Ohrhörer auszeichnen. Erstens ist die Wiedergabezeit von 45 Stunden ziemlich beachtlich (die Ohrhörer haben neun Stunden mit einer einzigen Ladung), aber die Audioqualität ist das, was Sie mit diesen Kopfhörern suchen.

Die 5,8-mm-Treiber passen jeweils in eine winzige 4,6-g-Knospe und haben beeindruckende 9 Stunden Wiedergabezeit mit einer einzigen Ladung (das Gehäuse bietet eine Gesamtlaufzeit von 45 Stunden). Sie können die EQ-Einstellungen auch über die mitgelieferte App anpassen.

Sie erhalten USB-C-Schnellladung, wenn dieser irgendwann aufgebraucht ist, was ideal ist. Sie sind in Weiß oder Schwarz erhältlich, verwenden Bluetooth 5.0 (AAC- und aptX-Unterstützung) und haben Ohrhörer in mehreren Größen für einen guten Sitz.

Schreiben von Claudio Rebuzzi.