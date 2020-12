Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Cambridge Audio überraschte uns alle mit seinen Melomania 1 - Funkknospen der ersten Generation, als sie zum ersten Mal auf den Markt kamen. Für den Preis boten sie einen unglaublichen Klang und eine fast unglaubliche Akkulaufzeit.

Jetzt, für die zweite Generation, hat das Unternehmen es noch weiter ausgebaut. Die britische Audio-Firma hat den Melomania Touch angekündigt, der in fast allen Abteilungen den Einsatz erhöht.

Während das Modell der ersten Generation wie winzige Schaumstoffpfeile aussieht, ist das neue Modell größer und passt sich natürlicher den Kurven und Rillen Ihres Ohrs an.

Der Hersteller sagt, dass er dieses Design entwickelt hat, indem er Datenpunkte von mehr als 3.000 verschiedenen Ohrformen und -größen untersucht hat, um ein Design zu entwickeln, das Komfort und effektive passive Geräuschunterdrückung bietet. Sie sind auch leicht bei nur sechs Gramm.

Sie werden mit zusätzlichen Spitzen und In-Ear-Flossen geliefert, um eine sicherere Passform für diejenigen zu bieten, die dies wünschen. Außerdem sind sie dank einer IPX4-Zertifizierung vor Spritzern und Schweiß geschützt.

Wie der Name schon sagt, verfügen die Ohrhörer über berührungsempfindliche Bedienelemente an der Außenseite der Knospen, die Cambridge Audio als "intuitiv" bezeichnet. Sie versprechen auch einen atemberaubenden Klang und eine Akkulaufzeit, die so gut wie alle anderen Knospen übertrifft.

Im Energiesparmodus können die Knospen selbst 9 Stunden lang Musik abspielen, bevor sie wieder in ihre Tasche gesteckt werden müssen. Der Fall bietet 41 Stunden zusätzliche Musikwiedergabezeit, was einer Gesamtdauer von bis zu 50 Stunden entspricht, was praktisch der doppelten Industrienorm entspricht.

Wenn Sie sie in den High Performance Audio Mode schalten, erhalten Sie weniger Akkulaufzeit, aber selbst das klingt sehr vielversprechend. In diesem Modus erhalten Sie 7 Stunden Musik, in dem Fall weitere 33 Stunden, was insgesamt 40 Stunden entspricht.

Soundtechnisch wird Audio von zwei 7-mm-Treibern mit Graphen geliefert. Außerdem gibt es Bluetooth 5.0 und Unterstützung für AAC und aptX. Sie verwenden auch die Clear Voice Capture von Qualcomm, um eine effektive Geräuschunterdrückung bei Sprachanrufen sicherzustellen.

Zur Steuerung von Audio- und anderen Funktionen steht eine iPhone- und Android-App zum kostenlosen Download zur Verfügung. Sie können den EQ und den Transparenzmodus anpassen, sodass Sie hören können, was um Sie herum passiert.

Melomania Touch wird ab dem 1. Januar 2021 in den Handel kommen und bei Amazon und direkt bei Cambridge Audio erhältlich sein. In Großbritannien kostet es nur 129,95 GBP oder in den USA und Europa 149,95 USD / 139,95 EUR.

Schreiben von Cam Bunton.