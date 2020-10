Der Preis von Cambridge Audio senkt seine hervorragenden Melomania 1-Ohrhörer für den Prime Day

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Obwohl sie einen seltsamen Namen haben, gehören die echten drahtlosen Kopfhörer Melomania 1 von Cambridge Audio zu den besten echten drahtlosen Knospen, die wir je gehört haben. Darüber hinaus waren sie auch durchweg preisgünstig.

Jetzt ist der Preis noch weiter gesunken und sie liegen für eine begrenzte Zeit während des Prime Day-Zeitraums bei 89,95 USD / 89,95 GBP von Amazon USA und Großbritannien.

In unserem Melomania-Test haben wir gesagt: "Es ist selten, ein so komplettes Paar Kopfhörer zu einem so niedrigen Preis zu finden, insbesondere in der Kategorie der drahtlosen Ohrhörer. Mit den ersten In-Ear-In-Ears von Cambridge Audio erhalten Sie hervorragenden Klang, Komfort, Zuverlässigkeit und Zuverlässigkeit." blöde lange Akkulaufzeit, für weniger als den Preis eines bekannten Rivalen. "

In der Tat ist es kaum zu glauben, dass dies das erste In-Ear-Produkt von Cambridge Audio ist, wie die Qualität, und wir haben immer ein Paar in der Tasche - der einzige wirkliche Fehler im Vergleich zu Konkurrenzprodukten besteht darin, dass der Ladekoffer nur mit einem Kabel und nicht über ein Kabel aufgeladen wird eine kabellose Qi-Ladematte. Aber der Ladekoffer hat satte 45 Stunden Ladezeit, während die Knospen selbst bis zu neun Stunden halten.

Die Ohrhörer haben einen UVP von £ 150, was bedeutet, dass Sie 40 Prozent sparen. Sie waren jedoch zum Start für etwa 120 USD erhältlich und wurden in jüngerer Zeit für unter 100 USD gesehen.

Schreiben von Dan Grabham.