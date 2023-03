Nach der schicken James-Bond-007-Variante seines kabellosen Kopfhörers Px8 wendet sich Bowers & Wilkins nun der Automobilindustrie zu. Das Unternehmen hat sich mit dem britischen Supersportwagenhersteller McLaren zusammengetan und den B&W Px8 McLaren Edition entwickelt.

Der Px8 McLaren Edition verfügt über dieselben audiophilen Spezifikationen wie der Standard-ANC-Kopfhörer, den wir in unserem Test mit fünf Sternen bewertet haben, und ist mit der charakteristischen Farbgebung des Autoherstellers ausgestattet - einem galvanischen Grau und papayafarbenen Highlights.

Vor allem das Orange ist für die ersten F1-Rennwagen der Marke berühmt.

Was die Audioleistung betrifft, so unterstützen die Px8-Kopfhörer die aptX Adaptive Wireless-Technologie von Qualcomm für eine nahezu verlustfreie Übertragung von einer aktivierten Quelle. Sie verfügen außerdem über Bluetooth 5.0 und eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden.

In jedem Ohr befindet sich eine 40-mm-Carbon-Cone-Laufwerkseinheit, die angewinkelt ist, um eine breitere vordere Klangbühne als viele vergleichbare Geräte zu bieten.

Sie lassen sich über die Bowers & Wilkins Music-App mit Android- oder iOS-Geräten verbinden und verfügen über sechs Mikrofone, die Umgebungsgeräusche messen und ausblenden, ohne das Wiedergabeerlebnis zu beeinträchtigen.

"Wir freuen uns sehr, die Px8 McLaren Edition vorzustellen, die auf der preisgekrönten und langjährigen Zusammenarbeit zwischen McLaren und Bowers & Wilkins aufbaut. Das gemeinsame Ethos der Grenzüberschreitung, der Innovation und des Strebens nach Perfektion zeigt sich in allen Produkten, an denen die beiden Marken bisher zusammengearbeitet haben", so George Biggs, Chief Sales and Marketing Officer von McLaren.

Der Bowers & Wilkins Px8 McLaren Edtion ist ab sofort auf der B&W-Website, im McLaren-Onlineshop und bei ausgewählten Einzelhändlern zu einem Preis von 699 £ erhältlich. $799, €799.