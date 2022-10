Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Bowers & Wilkins ist Partner der James-Bond-Filmreihe und hat deshalb eine Sonderedition seines Luxus-Kopfhörers Px8 ANC vorgestellt.

Der Bowers & Wilkins Px8 007 Edition verfügt über die gleichen Spezifikationen wie das kürzlich vorgestellte Modell, ist aber in einem nachtblauen Finish gehalten, das von dem Smoking inspiriert ist, den Sean Connery in Dr. No trug.

Außerdem ist in jeder Hörmuschel das Logo des Zylinderkopfes eingearbeitet, wie es in der Regel am Anfang der Bond-Filme zu sehen ist. Und auf der Einschalttaste befindet sich ein kleiner roter Akzent.

Das 007-Logo befindet sich an der Oberseite der Hörmuschel.

Die besten Kopfhörer-Angebote im Amazon Prime Early Access Sale: Sony, Bose, AirPods und mehr von Cam Bunton · 12 Oktober 2022 · Der Amazon Prime Early Access Sale ist da und bringt weitere Angebote für Prime-Abonnenten. Kopfhörer stehen ganz oben auf der Liste der Rabatte.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Bowers & Wilkins arbeitet schon seit Jahrzehnten mit der Filmreihe zusammen - lange vor dieser Partnerschaft. Die Lautsprecher der Serie 800 wurden bei der Aufnahme einiger der kultigsten Soundtracks in den Londoner Abbey Road Studios eingesetzt, darunter Skyfall von 2012 und Spectre von 2015.

"Unsere neue Partnerschaft gibt uns die perfekte Gelegenheit, die enge Verbindung hervorzuheben, die wir im Laufe der Jahre mit einigen der ikonischen Musikstücke von 007 hatten. Gemeinsam werden wir weiterhin die wichtige Rolle der Musik in diesem globalen kulturellen Phänomen feiern", so Giles Pocock, Vice President of Brand Marketing des Unternehmens.

Die Bowers & Wilkins Px8 007 Edition Kopfhörer sind ab sofort auf der B&W-Website und im 007Store erhältlich.

Ab dem 26. Oktober 2022 werden sie bei ausgewählten Einzelhändlern zu einem Preis von 699 £ / 799 $ / 799 € erhältlich sein.

Schreiben von Rik Henderson.