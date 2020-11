Schauen Sie sich diese tiefgreifenden Preissenkungen bei Bowers & Wilkins-Kopfhörern an

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - An diesem Black Friday gibt es tiefgreifende Preissenkungen bei Bowers & Wilkins On-Ear-In-Ear-Kopfhörern

Die Bowers & Wilkins PX5 On-Ear-Kopfhörer sind für 139 GBP (ab 269 GBP) erhältlich . Das sind £ 130 Rabatt! Diese eleganten On-Ears verfügen über die neueste adaptive Geräuschunterdrückungstechnologie sowie eine Akkulaufzeit von 25 Stunden. Mit einer 15-minütigen Schnellladung erhalten Sie rund fünf Stunden Wiedergabezeit.

Und dann sind die kabellosen Ohrhörer mit PI4-Geräuschunterdrückung von 269 GBP auf 99 GBP gesunken, was wiederum eine enorme Reduzierung darstellt. Sie sind in Schwarz, Silber und Gold erhältlich und wurden vom selben Team wie die 800 Diamond-Lautsprecher entworfen, die in den Abbey Road Studios verwendet werden. Mit einer Aufladung haben Sie eine Akkulaufzeit von 12 Stunden. Auch hier gibt es eine Schnellladefunktion.

Diese Angebote kommen zu dem erheblichen Preisnachlass von £ 130 auf die PX7-Over-Ear-Kopfhörer hinzu, der von rund £ 350 abweicht . Sie sind auch in drei Farben erhältlich, haben adaptiven ANC und 43-mm-Treiber für kraftvollen Sound.

Schauen Sie sich auch unsere Top- Angebote für Kopfhörer für Black Friday 2020 an

squirrel_widget_167890

In den USA? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für US Black Friday und Cyber Monday an

Im Vereinigten Königreich? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für Black Friday und Cyber Monday in Großbritannien an

Schreiben von Dan Grabham.