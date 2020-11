Dank des unglaublichen Preisnachlasses ist der Bowers & Wilkins PX7 auf nur 219 Euro gefallen!

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nur wenige Kopfhörer sind in Bezug auf Audioqualität und Komfort mit dem PX7 vergleichbar, aber das ist keine Überraschung, wenn sie von den Genies bei Bowers & Wilkins stammen. Es ist vielleicht keine Marke, die so Mainstream ist wie Sony, Bose und Sennheiser, aber die Kopfhörer sind atemberaubend.

Für Black Friday - oder Pre-Black Friday Friday (wie auch immer Sie es nennen möchten) - ist der hervorragende Bowers & Wilkins PX7 für £ 219,99 erhältlich. Das sind stolze £ 130 Rabatte auf den üblichen Preis von ca. £ 350. Um den Deal zu sehen, gehen Sie zu Amazon .

Speziell der PX7 gehört zu den Besten und war gut genug, um sich eine Nominierung für die diesjährigen Pocket-Lint Awards und eine 5-Sterne-Bewertung von Editors Choice zu verdienen, als wir ihn im Januar 2020 überprüften.

Die großen Treiber in den Dosen liefern außergewöhnliches Audio, während der Winkel dieser Treiber dem Sound mehr Platz verleiht. Die Kopfhörer fühlen sich robust an und bieten bis zu 30 Stunden Musikwiedergabe bei voller Aufladung.

Sie sehen zwar nicht wie ein Premium-Headset aus, fühlen sich aber auf jeden Fall so an, wenn Sie sie auf den Kopf setzen. Dank des leichten Designs können Sie sie stundenlang tragen, ohne sie abnehmen zu müssen.

Dies sind wirklich atemberaubende Kopfhörer, und Sie könnten viel schlimmeres tun, als ein Paar zum heutigen niedrigen Preis abzuholen.

Schreiben von Cam Bunton.