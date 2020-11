Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist die Saison für Angebote, und während Boses eigenes Angebot bislang auf werksseitig erneuerte Artikel beschränkt ist, können Sie die SoundLink Around-Ear Wireless Headphones 2 von Amazon UK für einen massiven Preisnachlass von 81,96 £ erwerben, der auf nur 117,99 £ reduziert wird .

Dies reduziert sich von einem normalen UVP von 200 GBP, was einer Reduzierung von 41% entspricht. Dies ist ungefähr so gut, wie Sie es bei zuverlässigen Marken wie Bose selbst auf dem Höhepunkt des Black Friday selbst sehen.

Die SoundLinks sind auch ein wirklich solider Kopfhörer, besonders zu diesem Preis. Sie haben Boses Markenzeichen für einen fein abgestimmten und wirklich ausgewogenen Sound für eine reichhaltige Musikwiedergabe sowie ein wirklich ausgereiftes und einfaches Design.

Beeindruckende Akkulaufzeit bedeutet, dass Sie mit einer Ladung 15 Stunden lang hören sollten, während Sie mit einem schnellen 15-minütigen Boost weitere zwei Stunden erhalten, sodass Sie wahrscheinlich nicht ohne Strom erkältet werden. Sie eignen sich auch gut für Anrufe, da zwei Mikrofone Ihre Stimme auch bei Wind laut und deutlich wiedergeben.

Sie sind auch schön und angenehm zu tragen, wie es für ein Bose-Paar Over-Ears typisch ist, obwohl Sie wissen sollten, dass sie die Geräuschunterdrückung der teureren Dosen von Bose nicht überraschen.

Es gibt sowieso keinen bestätigten Zeitablauf für diesen Deal, daher sollten Sie ihn bei Interesse scharf aufgreifen, da er jederzeit verschwinden kann.

Schreiben von Max Freeman-Mills.