Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Prime Day ist da. Und der fünfte Jahresverkauf von Amazon US ist nicht enttäuschend. Derzeit senkt der Online-Händler die Preise für alle Arten von Elektronik und Technologie, einschließlich einiger der Top-Produkte von Bose, die jetzt mehr als 30 Prozent günstiger sind.

Bose ist dafür bekannt, einige der am besten klingenden Lautsprecher und Kopfhörer herzustellen. Dank Prime Day können Sie jetzt bei einem neuen Paar Bose-Kopfhörer und tragbaren Lautsprechern Geld sparen. Die kabellosen Kopfhörer Bose Quiet Comfort 35 II sind in drei verschiedenen Farben erhältlich: Mitternacht , Schwarz und Silber . Die Kopfhörer haben eine Preissenkung von 33 Prozent erhalten und sind jetzt auf 200 Dollar gesunken.

In unserem praktischen Test des Bose Quiet Comfort 35 II haben wir die Kopfhörer der zweiten Generation dafür gelobt, dass sie die hervorragende Klangqualität und die komfortable Passform des Originals beibehalten und Verbesserungen wie die Unterstützung von Google Assistant hinzugefügt haben.

Neben den Kopfhörern Bose Quiet Comfort 35 II werden für den Prime Day 2020 zwei tragbare Lautsprecher von Bose angeboten.

Der Preis des Bose Soundlink Revolve fiel um 40 Prozent auf 119,99 US-Dollar. Der Soundlink Color II wurde um 38 Prozent gesenkt und fiel auf 79 US-Dollar. Beide sind großartige tragbare Lautsprecher für das Hören im Freien.

Prime Day ist der jährliche Verkauf von Amazon, exklusiv für Prime-Mitglieder, die Amazon Prime abonnieren . In diesem Jahr können Prime-Mitglieder in den USA, Großbritannien und mehreren anderen Ländern rund um den Globus vom 13. bis 14. Oktober auf Tausende von Rabatten bei Amazon zugreifen. Pocket-Lint zeigt in den folgenden Zusammenfassungen die besten Angebote für US- und UK-Prime-Mitglieder:

Wir haben hier auch eine Anleitung zu Amazon-Einkaufstipps, Tricks und Hacks .

Schreiben von Maggie Tillman.