Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Bose ist Einführung der geräuschunterdrückenden QuietComfort-Ohrhörer und der Sport-Ohrhörer, wodurch die geräuschunterdrückenden Ohrhörer 700 bzw. 500 abgeschafft werden.

Mit den QuietComfort-Ohrhörern zum Preis von 279 US-Dollar konkurriert Bose mit den AirPods Pro und den 1000XM3-Ohrhörern von Sony. Es ist vielversprechend, "all die Ruhe" zu bieten, die Sie von Boses Rundohr-Kopfhörern erwarten, jedoch in einem Paar wirklich kabelloser Ohrhörer. Sie können zwischen 11 Geräuschunterdrückungsstufen wählen. Für die Akkulaufzeit können Sie mit bis zu sechs Stunden rechnen von kontinuierlichem Hören und erreichen Sie weitere 12 aus der Tragetasche, die das kabellose Laden unterstützt.

Die QuietComfort-Ohrhörer sind entweder in Schwarz oder „Speckstein“ erhältlich. Jeder Ohrhörer ist über einen Zentimeter lang und wiegt 0,3 Unzen. Die Spitzen sind oval.

Die Sports Earbuds hingegen scheinen dem SoundSport Free 2017 zu folgen und sind für die intensivsten Workouts konzipiert. Sie konkurrieren direkt mit dem Samsung Galaxy Buds Plus, aber ohne Geräuschunterdrückung. Sie sind in Schwarz, Weiß / Blau und Blau erhältlich. Bei ihnen scheint es um Passform, Komfort und die Fähigkeit zu gehen, während des Trainings im Ohr zu bleiben. Sie haben einen "fast magischen Trotz, sich zu verschieben oder herauszufallen", sagte Bose in seiner Ankündigung.

Die Sport-Ohrhörer für 179 US-Dollar sind ebenso wie die QuietComfort-Ohrhörer mit IPX4 für Wasser- und Schweißbeständigkeit bewertet. Laut Bose liegt die ununterbrochene Akkulaufzeit jedoch unter fünf Stunden. Der Fall fügt weitere 10 hinzu und unterstützt das kabellose Laden nicht.

Beide Ohrhörer werden am 29. September auf den Markt gebracht. Vorbestellungen sind jetzt verfügbar. Sie unterstützen Bluetooth 5.1, aber es gibt keinen Mehrpunkt, sodass Sie nicht gleichzeitig mit zwei Geräten koppeln können.

Schreiben von Maggie Tillman.