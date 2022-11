Kabellose Ohrhörer von Jabra mit tollen Angeboten zum Black Friday

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Jabra hat sich auf den Black Friday eingelassen und einige seiner beliebtesten kabellosen Ohrhörer im Angebot - und das zu sehr attraktiven Preisen.

Insbesondere bei den Elite 85T und Elite 7 Pro kann man kräftig sparen, wenn man auf der Suche nach neuen kabellosen In-Ears ist.

Die Angebote sind sowohl in den USA als auch in Großbritannien verfügbar, so dass Sie auf beiden Seiten des großen Teiches sparen können. Als erstes die Elite 85T.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Wenn Sie in Großbritannien leben, haben Sie hier die Möglichkeit, das Elite 85T zu erwerben.

Die Elite 85T sind derzeit so etwas wie Jabras Flaggschiff unter den Ohrhörern und eignen sich besonders gut zum Annehmen von Anrufen.

Das macht sie ideal für Hybrid-Arbeiter oder alle, die in der Lage sein wollen, zwischen Musik und Anrufen zu wechseln, während sie sich auf eine wirklich gute Mikrofonabnahme verlassen.

Wenn Sie etwas weniger Geld ausgeben möchten, aber trotzdem eine solide Leistung wünschen, können Sie die etwas preiswerteren Elite 7 Pros kaufen, die ebenfalls ermäßigt sind.

Für unsere Leser im Vereinigten Königreich können Sie auch den unten stehenden Link aufrufen.

Die preiswerteren Ohrhörer von Jabra sind ebenfalls sehr zuverlässig und haben ein Design, das wir trotz des günstigeren Preises geringfügig bevorzugen.

Unsere Tests haben gezeigt, dass sie sehr angenehm zu tragen sind und eine sehr solide Klangleistung bieten, die sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet macht.

Im Folgenden haben wir einige weitere tolle Angebote zusammengestellt:

Mehr Black Friday 2022 UK Angebote

Heute gibt es weitere Black Friday-Angebote, die wir hier zusammengestellt haben:

Schreiben von Max Freeman-Mills.