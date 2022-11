Holen Sie sich die brandneuen Bose QuietComfort Earbuds II zu ihrem bisher niedrigsten Preis

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Obwohl sie erst seit ein paar Monaten auf dem Markt sind, wurden die neuesten Bose QuietComfort Earbuds II pünktlich zum Black Friday mit einem Rabatt versehen. Sowohl in den USA als auch in Großbritannien können Sie diese marktführenden Ohrhörer mit Geräuschunterdrückung zu einem guten Preis erwerben.

In den USA erhalten Sie ein Paar für 249 US-Dollar (50 US-Dollar weniger als 299 US-Dollar), in Großbritannien sind die Ohrhörer von 279,95 Pfund auf 249,95 Pfund gesunken. In jedem Fall werden die neuesten und teuersten In-Ears von Bose dadurch preiswerter als zuvor. Wenn sie also schon auf Ihrer Liste stehen, werden Sie sie wahrscheinlich eine Weile nicht mehr zu einem günstigeren Preis sehen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Bose QuietComfort Earbuds II - 30 € sparen Es handelt sich zwar um neue Modelle, aber das schließt sie nicht von den Black Friday-Rabatten aus. Sie können die ausgezeichneten QC Buds II für 249,95 € ergattern. zum angebot

Bose QuietComfort Earbuds II - sparen Sie $50 Genau wie in Großbritannien erhalten auch Amazon-Kunden in den USA einen netten Rabatt auf die QuietComfort Earbuds der zweiten Generation. Jetzt runter auf $249.00 zum angebot

Bose hat seine QuietComfort Earbuds für die zweite Generation komplett überarbeitet. Sie sind jetzt viel weniger klobig, haben alles verschlankt - von der Form der Ohrhörer bis zum Ladegehäuse - und sind mit einer wirklich guten Geräuschunterdrückung ausgestattet.

Jedes Paar wird mit dem so genannten Bose Fit Kit geliefert, das drei Paar unterschiedlich große Ohrstöpsel und drei Paar weiche Silikonbänder enthält, die sich an die Innenseite des Ohrs anpassen. Sie sind so konzipiert, dass sie bequem sind, aber auch wirklich sicher sitzen.

Der Akku in den Ohrstöpseln reicht für 6 Stunden Musikwiedergabe und das Ladeetui für weitere 18 Stunden, sodass Sie insgesamt 24 Stunden Akkulaufzeit haben, bevor Sie das Gerät an ein Netzteil anschließen müssen.

Auch der Klang der neuesten QC Buds ist wirklich beeindruckend, dank der Abstimmung von Bose und der neuesten Noise Cancelling- und Active EQ-Technologie. Beide Technologien passen sich an Sie und Ihre Umgebung an, damit Sie in jeder Umgebung den besten Klang genießen können. Das sind wirklich hervorragende Ohrhörer.

Schreiben von Cam Bunton.