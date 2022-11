Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sennheisers neuestes Flaggschiff unter den kabellosen Ohrhörern, der Momentum True Wireless 3, wurde zum Black Friday in den USA und in Großbritannien zu einer willkommenen Preissenkung angeboten.

Sie können diese ausgezeichneten Ohrhörer (die eine sehr solide aktive Geräuschunterdrückung bieten) zu einem wirklich günstigen Preis erwerben.

In Großbritannien ist die Ersparnis ausnahmsweise etwas höher als in den USA, aber auf beiden Seiten des großen Teichs kann man etwas Geld sparen. Schauen Sie sich zunächst den UK-Deal unten an.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Die USA bleiben dabei nicht außen vor, und der Wechselkurs macht deutlich, dass der Rabatt, den Sie unten sehen, immer noch ein wirklich gutes Angebot für einige hervorragende Ohrhörer ist.

Sennheiser ist ein verlässlicher Name in der Audiowelt, und das aus gutem Grund - das Unternehmen stellt seit Jahren Geräte mit einem unglaublich ausgewogenen Klang her.

Die Momentum True Wireless 3 setzen diese Tradition fort, wie Sie in unserem vollständigen Testbericht sehen können, den Sie hier nachlesen können.

Sie sitzen sehr bequem im Ohr, verfügen über eine sehr solide ANC-Funktion und bieten eine ausgewogene Klangleistung, die sie für praktisch jedes Musikgenre ideal macht.

Auch das Design gefällt uns sehr gut, vor allem die griffige Stoffoberfläche des Gehäuses, die das Tragen in der Tasche zum Vergnügen macht. Dies sind großartige Ohrhörer, also verpassen Sie nicht dieses beeindruckende Black Friday-Angebot.

Mehr Black Friday 2022 US Angebote

Im Folgenden haben wir einige weitere tolle Angebote zusammengestellt:

Mehr Black Friday 2022 UK Angebote

Heute gibt es weitere Black Friday-Angebote, die wir hier zusammengestellt haben:

Schreiben von Max Freeman-Mills.