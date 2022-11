Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sonys neuestes Flaggschiff, der WH-1000XM5, ein Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung, wurde in Großbritannien mit einem großartigen Angebot zum Black Friday versehen.

Sie können sie über Amazon mit einem Preisnachlass von £80 abholen, was sie auf nur £299.00 reduziert.

Das bedeutet, dass Sie die besten Kopfhörer, die es derzeit auf dem Markt gibt, zu einem viel niedrigeren Preis als normal erhalten.

Natürlich gibt es viele beeindruckende Kopfhörer zu diesem Preis, aber die Geräuschunterdrückung von Sony ist nach wie vor die beste auf dem Markt, sodass diese Kopfhörer wirklich ideal für alle sind, die regelmäßig pendeln oder reisen.

Die Klangqualität ist auch abgesehen von der Geräuschunterdrückung absolut hervorragend und macht Ihre Musik zu einem wahren Hörgenuss.

Sony hat den Kopfhörern außerdem ein völlig neues Design verpasst, das viel moderner und schlanker ist, sich besser in die Umgebung einfügt und sich auch bei längerem Tragen als äußerst bequem erweist.

Schauen Sie sich unseren ausführlichen Testbericht über die Kopfhörer an, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, was sie so besonders macht. In der Zwischenzeit sollten Sie sich dieses Angebot von Amazon nicht entgehen lassen - frühe Black-Friday-Angebote wie dieses neigen dazu, nicht sehr lange zu halten, und verschwinden einfach an einem bestimmten Punkt.

Schreiben von Max Freeman-Mills.