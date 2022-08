Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das zu Apple gehörende Unternehmen Beats hat sich mit Kim Kardashian zusammengetan, um ein kabelloses Beats Fit Pro-Paar mit dem Namen Beats Fit Pro True Wireless Earbuds - Kim K Special Edition zu veröffentlichen. Die neue Beats x Kim-Kollaboration ist in neutralen Farben erhältlich, die sich laut Kardashian entweder einfügen oder hervorstechen", da sie fleischfarben sind.

Abgesehen von ihrer äußeren Ästhetik sind sie identisch mit den regulären Beats Fit Pro. In unserem Testbericht zu den kabellosen Ohrhörern haben wir festgestellt, dass sie kompakt sind, viele nützliche Funktionen haben und so gut sitzen, dass man sie bei allen Trainingseinheiten verwenden kann. Gepaart mit einem angenehmen Klang und intelligenten Funktionen wie aktiver Geräuschunterdrückung (ANC), Spatial Audio, In-Ear-Erkennung und Apples H1-Chip sind diese Ohrhörer ein Muss für iPhone-Nutzer und Nutzer mehrerer Apple-Produkte.

In vielerlei Hinsicht sind die Beats Fit Pro für Menschen gedacht, die eine aktive Geräuschunterdrückung auf AirPods Pro-Niveau wünschen, aber für das Training. Und die Beats x Kim-Version ist offensichtlich für Fans der Unternehmerin gedacht.

Die Beats x Kim-Modelle werden ab dem 16. August 2022 um 10 Uhr ET im Apple Online Store erhältlich sein. Sie werden in den USA, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Deutschland und Japan genauso viel kosten wie die regulären Beats Fit Pro (etwa 200 US-Dollar).

Am darauffolgenden Tag werden sie in den Einzelhandelsgeschäften eingeführt, aber der physische Verkauf ist auf 10 Apple Stores beschränkt, darunter 5th Avenue, Regent Street und Champs-Elysees. Außerdem werden sie in High-End-Kaufhäusern wie Selfridges in Großbritannien und SSENSE in Kanada erhältlich sein. Sie können auch über Amazon in Nordamerika oder WeChat in China gekauft werden.

Überall, wo sie verkauft werden, werden sie in den Farben Moon, Dune oder Earth erhältlich sein.

Schreiben von Maggie Tillman.