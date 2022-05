Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Beats hat eine neue Zusammenarbeit mit der Amsterdamer Modemarke Daily Paper angekündigt: Gemeinsam werden sie eine Sonderedition von Beats Studio Buds als Teil der Daily Paper Frühjahr/Sommer-Kollektion 2022 auf den Markt bringen.

Die Sonderedition der Beats Studio Buds ist mit einem auffälligen Graffiti-Design versehen, das sich an den Bekleidungsdesigns der Marke für die neue Kollektion orientiert.

Die gesamte Kollektion ist stark von der Hip-Hop- und Graffiti-Szene der 80er und 90er Jahre in New York City beeinflusst, und wenn Sie schon immer wollten, dass Ihre Ohrhörer wie ein vandalisierter U-Bahn-Wagen aussehen, dann haben Sie jetzt die Gelegenheit dazu.

Die Studio Buds haben uns schon letztes Jahr beeindruckt, als wir sie getestet haben. Sie bieten einen günstigen Preis, gute Kompatibilität mit Android- und Apple-Geräten und einen großartigen Sound.

Diese Sonderedition behält alles bei, was uns an der Standardversion gefallen hat, bietet aber zusätzlich ein ausgefallenes Design, eine thematische Verpackung und einen Aufkleber mit Co-Branding in der Box.

Es ist nicht das erste Mal, dass Daily Paper und Beats zusammenarbeiten. 2021 brachten die beiden zusammen mit dem Black in Fashion Council eine nachhaltige Tasche für den Beats Flex heraus, um den Earth Day zu feiern.

Die Beats Studio Buds sind ab Donnerstag, den 26. Mai um 12 Uhr MESZ in den Daily Paper Flagship Stores in Amsterdam, NYC und London erhältlich.

Sie werden auch auf der Website von Daily Paper zum Preis von $149,95 / £129,95 / €149,95 erhältlich sein.

Schreiben von Luke Baker.