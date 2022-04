Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Beats hat neue Farben seiner beliebten Studio Buds Wireless-Kopfhörer angekündigt. Die kabellosen Ohrhörer, die bereits in Schwarz, Weiß und Beats Rot erhältlich sind, werden nun in Sunset Pink, Ocean Blue und Moon Gray eingeführt.

Die neuen Farboptionen verfügen über das gleiche Design und die gleichen Funktionen wie die ursprünglichen Beats Studio Buds, allerdings hat Beats zeitgleich mit der Einführung der neuen Farben einige Funktionen für Android-Nutzer hinzugefügt.

Ähnlich wie bei den iOS-Nutzern, die die Beats Studio Buds mit einem Android-Gerät verwenden, wird der Beats-App neben den Produkt-Widgets die Funktion Locate My Beats" hinzugefügt.

Damit können Android-Nutzer ihre Ohrhörer orten, Informationen zur Akkulaufzeit abrufen und die Hörmodi direkt über ihr Gerät steuern. Apple-Nutzer können ihre Beats bereits über die Find My-App orten.

Zu den Hörmodi gehören aktive Geräuschunterdrückung und ein Transparenzmodus. Die Beats Studio Buds bieten eine Hördauer von bis zu 8 Stunden, die sich auf 24 Stunden erhöht, wenn man das Ladeetui im Taschenformat mit einbezieht.

Die Beats Studio Buds verfügen außerdem über Funktionen wie Fast Fuel, das nach einer fünfminütigen Aufladung eine Stunde Akkulaufzeit bietet, USB-C-Ladung und sind nach IPX4 schweiß- und wasserfest. Apple-Nutzer können Siri wie bei den AirPods freihändig aktivieren, indem sie "Hey Siri" sagen, und es gibt eine One-Touch-Kopplung sowohl für Apple- als auch für Android-Handys.

Die Beats Studio Buds sind in den neuen Farben Sunset Pink, Ocean Blue und Moon Gray ab dem 12. April für 129,99 £ in Großbritannien erhältlich. In den USA kosten die Beats Studio Buds $149,99.

Möchten Sie am Wings for Life-Lauf teilnehmen? Kaufen Sie Philips Go-Kopfhörer und erhalten Sie die Teilnahmegebühr gratis von Pocket-lint International Promotion · 1 April 2022 Philips bietet eine kostenlose Teilnahme am Wings for Life World Run an, wenn Sie ausgewählte Philips Go-Kopfhörer kaufen.

Schreiben von Britta O'Boyle.