Holen Sie sich das Beats Studio3 mit über 50 % Rabatt für den Prime Day in Großbritannien

(Pocket-lint) - Die ikonischen Beats Studio 3-Kopfhörer sind nicht immer zu einem so fantastischen Preis erhältlich, aber heute sind sie es. Verpassen Sie also nicht Ihre Chance, in Großbritannien ein Paar mit über 50% Rabatt zu ergattern.

Sie sind Over-Ear-Kopfhörer, die den klassischen, druckvollen Bass-Sound liefern. Normalerweise kosten sie 299,95 €. Aber heute sind sie für 144,99 £ erhältlich . Das sind £154,96 Rabatt!

Die Beats Studio 3 haben den Apple W1 Headphone Chip eingebaut. Dieser kümmert sich um die aktive Geräuschunterdrückung und Bluetooth der Klasse 1. Darüber hinaus erhalten Sie 22 Stunden Wiedergabezeit. Und wenn Sie einige Anrufe tätigen oder einen Tag mit Zoom-Anrufen verbringen müssen, gibt es auch ein integriertes Mikrofon.

Schreiben von Claudio Rebuzzi. Bearbeiten von Dan Grabham.