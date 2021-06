Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nachdem Beats bereits vor kurzem durchgesickert war, hat es nun offiziell sein nächstes erwartetes Paar drahtloser Ohrhörer vorgestellt: Beats Studio Buds.

Sie teilen sich einen Namen und einige Funktionen mit dem Over-Ear Studio 3 Wireless von vor einigen Jahren. Nämlich: Dies sind die ersten Beats In-Ears mit eingebautem ANC (Active Noise Cancelling), sie sind auch die kleinsten Beats True Wireless In-Ears.

Im Gegensatz zur Powerbeats-Reihe haben die Studio Buds keinen Over-Ear-Hook, um sie an Ort und Stelle zu halten. Stattdessen sind diese so konzipiert, dass sie in Ihr Ohr passen, wobei die Spitze so abgewinkelt ist, dass sie bequem und sicher ist.

Die abgerundete Form des Gehäuses schmiegt sich an die Innenseite des Ohrs an, während ein winziger, präzisionsgeschnittener Auslass dafür sorgt, dass Luft in das Ohr ein- und ausströmen kann, um das Druckgefühl zu reduzieren, das Sie sonst bekommen könnten.

Wann ist Schwarzer Freitag 2021? Die besten Black Friday US-Angebote finden Sie hier von Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, es ist wieder Saison. Die Weihnachtszeit!

Äußerlich wölbt sich das runde Gehäuse zu einer flachen pillenförmigen Lasche, die sehr an die Pill-Lautsprecherserie erinnert. Sie sind außerdem IPX4-zertifiziert gegen das Eindringen von Wasser.

Das Gefühl, das wir bei dieser Einführung haben, ist, dass die Beats Studio Buds nicht hier sind, um Ihnen dieses sportliche Paar In-Ears zu bieten. Stattdessen dreht sich alles um Komfort und Zugänglichkeit, genau wie beim angebundenen Beats Flex , der letztes Jahr auf den Markt kam.

Das beginnt mit ANC, das Außengeräusche (einschließlich Wind) ausblendet und Umgebungsgeräusche ständig in Echtzeit überwacht und sich daran anpasst. Genau wie andere mit ANC ausgestattete Beats-Produkte.

Um Ihre Umgebung zu hören, können Sie einfach die b-Taste an der Außenseite der Kopfhörer drücken, während Dual-Beam-Forming-Mikrofone dafür sorgen, dass Ihre Stimme im Mittelpunkt steht und Außengeräusche bei Telefonaten reduziert werden.

Der Sound wird von einem Paar 8,2 mm Treibern geliefert, die einen benutzerdefinierten Dual-Element-Membrantreiber verwenden, von dem Beats behauptet, dass er eine hervorragende Stereotrennung und sehr geringe harmonische Verzerrungen gewährleistet. Außerdem unterstützen die Knospen, wie Sie es von einem neuen Beats-Produkt vermuten würden, die neue Spatial Audio-Funktion von Apple Music.

Spannender vielleicht – zumindest für Android-Nutzer – ist, dass sie auch die Fast Pair-Funktion unterstützen . Das bedeutet, dass das Koppeln und Verbinden so einfach und bequem ist wie mit einem iPhone, und Sie können sogar Googles Find My Device verwenden, um sie zu finden, wenn sie verloren gehen.

Jede Knospe verbindet sich unabhängig mit Ihrem Gerät, sodass Sie sie beide zusammen oder einzeln verwenden können – genau wie Airpods – während der 8-Stunden-Akku dafür sorgt, dass Sie lange Musik aus der Hülle hören können.

Insgesamt, einschließlich der Ladung durch die Tragetasche, erhalten Sie 24 Stunden Nutzung zwischen den Fahrten mit dem USB-Kabel zum Aufladen.

Beats Studio Buds werden diesen Sommer in Rot, Weiß und Schwarz zu einem sehr günstigen Preis von 149,99 US-Dollar und 129,99 GBP in Großbritannien erhältlich sein.

eichhörnchen_widget_4956628

Schreiben von Cam Bunton.