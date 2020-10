Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der jährliche Verkauf von Amazon, Prime Day, hat in den USA begonnen. Beim diesjährigen Verkauf werden die Preise für einen unserer Lieblings-Workout-Ohrhörer, den Powerbeats Pro von Beats aus dem Besitz von Apple, gesenkt.

Amazon Prime-Mitglieder können mit den kabellosen Powerbeat Pro-Kopfhörern großartige Workout-Kopfhörer erzielen. In unserer praktischen Überprüfung dachten wir, sie seien besser als AirPods und die offensichtliche Wahl für alle, die einen Workout-Ohrhörer suchen. Die Powerbeats Pro sind schweißresistent und bieten neun Stunden Akku. Sie laufen auf dem Apple H1-Chip und verwenden Bluetooth der Klasse 1 für eine größere Reichweite.

Dieses Angebot wird in zwei Farben angeboten: Schwarz und Elfenbein.

Prime-Mitglieder können die Powerbeats für 174,95 USD bei Amazon US erhalten , 30 Prozent weniger als der normale Preis von 249,99 USD. Informationen zum Vergleich mit anderen Workout-Kopfhörern, die Sie kaufen können, finden Sie in unserer ausführlichen Anleitung hier .

Prime Day ist der jährliche Verkauf von Amazon, exklusiv für Prime-Mitglieder, die Amazon Prime abonnieren . In diesem Jahr können Prime-Mitglieder in den USA, Großbritannien und mehreren anderen Ländern rund um den Globus vom 13. bis 14. Oktober auf Tausende von Rabatten bei Amazon zugreifen. Pocket-Lint zeigt in den folgenden Zusammenfassungen die besten Angebote für US- und UK-Prime-Mitglieder:

Wir haben auch einen Leitfaden für Amazon Shopping - Tipps, Tricks und Hacks hier .

Schreiben von Maggie Tillman.