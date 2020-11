Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die beliebteste Kopfhörerserie von Beats - und eine der beliebtesten Kopfhörerserien aller Unternehmen - bietet in einem frühen Black Friday-Angebot einen Rabatt von 40 Prozent.

Insbesondere das Solo 3 Wireless, das kürzlich vom Solo Pro abgelöst wurde, ist jetzt zu einem günstigen Preis erhältlich.

Sie können sich ein Paar Solo 3 Wireless zum super günstigen Preis von nur 119,95 US-Dollar schnappen, was 80 US-Dollar weniger ist als der ursprüngliche UVP von 119,95 US-Dollar .

Für diesen Preis haben Sie die Wahl zwischen Schwarz, Silber, Marine, Rot und Roségold, aber das Gelb spart nur 25 Prozent.

Solo 3 Wireless war eines der ersten Beats-Audioprodukte mit demselben W1-Chip, mit dem die ursprünglichen AirPods betrieben wurden.

Der Chip hilft bei der Batterieoptimierung, sodass Sie bis zu 40 Stunden Musik abspielen können und bequem mit iPhones koppeln können. Und da es den W1-Prozessor gibt, wird er nach dem Pairing mit einem Ihrer Apple-Geräte automatisch mit den anderen gekoppelt.

Schreiben von Cam Bunton.