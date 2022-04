Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die High-End-Ohrhörer von Bang & Olufsen sind im Wandel: Der Beoplay EX - das heißt "E 10" und nicht "E ex" - bietet ein völlig neues Design und ersetzt den bisherigen Beoplay EQ.

Der Hauptunterschied des Beoplay EX besteht in der Verwendung eines kleineren In-Ear-Teils, bei dem die technischen Komponenten im hinteren Teil des Designs untergebracht sind, was es den Bang & Olufsen Designern ermöglicht, einen 9,2 mm großen Treiber pro Ohr - was für Ohrhörerverhältnisse sehr groß ist - für eine optimale Klangqualität einzusetzen. Die Adaptive aptX-Funktionen von Qualcomm sorgen für Hi-Res-Audio-Qualität.

Bang & Olufsen teilt uns mit, dass das Feedback der EQ-Kunden dazu geführt hat, dass das Design des Flaggschiffs unter den kabellosen Ohrhörern überarbeitet wurde, um den Tragekomfort zu erhöhen - eine häufige Beschwerde über das EQ-Modell - und sechs Ohrstöpselgrößen im Lieferumfang enthalten sind, um einen optimalen Sitz für unterschiedliche Ohrgrößen und -formen zu gewährleisten.

Die Ohrhörer bieten mit dem mitgelieferten Gehäuse eine Akkulaufzeit von insgesamt 28 Stunden (20 Stunden bei aktivierter Geräuschunterdrückung). Das ist zwar nicht klassenführend, aber ein akzeptables Nebenprodukt dieses völlig neuen Designs, das die physischen Abmessungen gering hält.

Das Gehäuse ist auch kleiner als bei früheren Versionen, wodurch es bequemer zu transportieren ist. Es kann über USB-C (Kabel im Lieferumfang enthalten) oder über ein Qi-Wireless-Pad aufgeladen werden (das Sie allerdings separat kaufen müssen).

Neben den Farben Black Anthracite und Anthracite Oxygen - ein eher blaues mit anthrazitfarbenem Finish - gibt es auch die Option Gold Tone (wie abgebildet). Alle Modelle sind mit Gorilla Glass ausgestattet, das das B&O-Logo auf der Außenseite glänzend einschließt. Außerdem ist das Gerät nach IP57 staub- und wassergeschützt, um Robustheit zu gewährleisten.

Die Bang & Olufsen Beoplay EX werden in Wellen je nach Farbe auf den Markt kommen: Anthrazit Oxygen am 5. Mai, Gold Tone am 27. Mai und Schwarz Anthrazit irgendwann im Juni. Der Preis für die Ohrhörer liegt bei 349 £/€399/$399. Keineswegs günstig, aber für ein Produkt, das Sie wahrscheinlich stundenlang am Tag benutzen werden, wenn Sie das Beste in Bezug auf Design, Komfort und Klang wollen, ist das ein Preis, den wir vermuten, der es wert ist, bezahlt zu werden.

Schreiben von William Perceval. Bearbeiten von Max Freeman-Mills.