Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn die Produkte von Bang & Olufsen nicht exklusiv genug waren, wurde in Zusammenarbeit mit dem renommierten Leder-Maestro Berluti eine neue Limited Edition-Kollektion herausgebracht.

Die Produkte sehen tatsächlich großartig aus, was bei Collabs in limitierter Auflage nicht immer der Fall ist. Die Mischung aus emblematischem Venezia-Leder, das von Hand patiniert wurde, und die Legierungskonstruktion und das raffinierte Design von Bang & Olufsen zeichnen diese Produkte wirklich aus. Mit der Exklusivität sind jedoch Kosten verbunden, und all diese Produkte werden Sie viel mehr zurückwerfen als ihre Geschwister in nicht limitierter Auflage.

Es gibt sechs im Angebot. Die Beoplay H95 Berluti Edition-Kopfhörer (£ 1.100), die Beosound Balance Berluti Edition (£ 3.200) und der Beosound A1 Berluti Edition Bluetooth-Lautsprecher der 2. Generation (£ 320) sind ab sofort bei Harrods, Berluti in Harrods, Berluti Conduit Street und Mr Porter erhältlich sowie online unter bang-olufsen.com. Es gibt auch die Sound Pouch-Tragetasche (£ 450), die entweder in den Kopfhörer oder in den Bluetooth-Lautsprecher passt.

Wenn Sie etwas mehr für etwas für das Haus ausgeben möchten, gibt es auch den Beovision Harmony Beovision Harmony Berluti Edition 77 "-Fernseher (32.800 £ oder mehr als das Doppelte der normalen Kosten) und das Beolab 90 Berluti Edition 8.200-Watt-Lautsprechersystem (97.000 £) ). Beide werden auf Bestellung gefertigt. Sie können sie in den Geschäften von Berluti und Bang & Olufsen ansehen.

Die besten Lightning-Kopfhörer 2021 für Ihr iPhone oder iPad von Dan Grabham · 28 Kann 2021

Schreiben von Claudio Rebuzzi. Bearbeiten von Rik Henderson.