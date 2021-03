Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Bang & Olufsen hat seinen neuesten Premium-Funkkopfhörer Beoplay HX angekündigt.

Die HX-Kopfhörer ersetzen den H9 von 2019 und bieten eine ähnliche Designästhetik mit weichem Leder und gebürstetem Aluminium. Das Stirnband wurde jedoch für zusätzlichen Komfort verfeinert - eine Mittelreliefzone ermöglicht langes Tragen.

Jede Ohrmuschel enthält einen benutzerdefinierten 40-mm-Treiber, während bestimmte Spezifikationen verbessert wurden, um die Konnektivität zu vereinfachen und die Geräuschunterdrückung zu verbessern.

Bluetooth 5.1 ist jetzt an Bord und unterstützt die Technologien Microsoft Swift Pair, Google Fast Pair und Made for iPhone (MFi) für die einfache Verbindung mit einem mobilen Gerät oder PC. Der Kopfhörer kann auch an zwei Geräte gleichzeitig angeschlossen werden.

Bang & Olufsen

Sie verfügen außerdem über die neueste digitale adaptive aktive Geräuschunterdrückung, während vier dedizierte Mikrofone die fortschrittliche Beamforming-Technologie verwenden, um Sprachanrufe klarer zu gestalten.

Die Akkulaufzeit soll zwischen den Ladevorgängen bis zu 35 Stunden Wiedergabezeit bieten.

Neben der drahtlosen Verbindung erhalten Sie ein 3,5-mm-Kabel in der Box, mit dem Sie es bei Bedarf an Geräte anschließen können.

Der Bang & Olufsen Beoplay HX-Kopfhörer ist ab sofort in den Farben Schwarz und Anthrazit erhältlich. Sand- und Holzmodelle werden in Kürze verfügbar sein.

Sie kosten in Großbritannien 449 GBP, in Mitteleuropa 499 EUR und in den USA 449 USD.

squirrel_widget_4340574

Beste Bluetooth-Kopfhörer 2021: Top-On-Ear- oder Over-Ear-Funkkopfhörer von Mike Lowe · 25 März 2021

Schreiben von Rik Henderson.