Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Bang & Olufsen und Rapha haben sich zusammengetan, um einen Sportkopfhörer zu entwickeln, der ideal ist, wenn Sie mit dem Turbotrainer ins Schwitzen kommen.

B & O und Rapha - einer der größten Namen in der Fahrradbekleidung - Logos schmücken die Ohrhörer und das Gehäuse. Hierbei handelt es sich um benutzerdefinierte Versionen der BeoPlay E8 Sport-Kopfhörer, die für diejenigen geeignet sind, die ihr Leben im Sattel verbringen.

Die Hinzufügung des Rapha-Brandings wird offensichtlich für Radfahrer attraktiv sein, die diese Liebe auf alltägliche Spielereien ausdehnen möchten - denn diese Kopfhörer sind zwar großartig, wenn Sie mit dem Turbotrainer unterwegs sind , aber sie werden auch auf Ihrem Weg oder auf dem Weg zur Arbeit großartig sein wenn Sie aussteigen und auch ein Lauftraining absolvieren müssen.

Die Körper sind alle schwarz mit einem eloxierten Rapha-Rosa-Ring und haben die IP57-Zertifizierung, was bedeutet, dass sie vor Schweiß oder Regen geschützt sind. B & O sagt, dass Sie 7 Stunden aufladen, wobei der Fall drei zusätzliche Gebühren enthält.

1/2 B&O

Es gibt eine Reihe von Ohrstöpsel, die Ihnen helfen, eine perfekte Passform zu erhalten, und es gibt auch eine spezielle Hülle für diese Kopfhörer, wobei das Rapha-Logo wieder mit dem B & O-Logo verbunden ist.

Dies sind Kopfhörer in limitierter Auflage, die in begrenzter Anzahl hergestellt werden und 300 GBP / 350 EUR / 350 USD kosten, wenn sie am 16. November in den B & O-Geschäften oder direkt bei rapha.cc zum allgemeinen Verkauf angeboten werden .

Obwohl es sich um eine limitierte Edition handelt, ist der Preis der gleiche wie beim regulären BeoPlay E8 Sport.

Schreiben von Chris Hall.