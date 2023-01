Audio-Technica präsentiert die weltweit ersten Headsets speziell für Live-Streamer

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Auf der CES 2023 hat Audio-Technica zwei neue Headsets vorgestellt - das ATH-M50xSTS und das ATH-M50xSTS-USB, die beide speziell für Live-Streamer konzipiert sind.

In einer Welt, in der die Zahl derer, die sich mit der Erstellung von Inhalten und Live-Streaming beschäftigen, ständig steigt, besteht eindeutig ein Bedarf an mehr Streaming-Ausrüstung. Diese Headsets sind so konzipiert, dass sie alles, was Streamer brauchen, in einem praktischen Paket bieten.

Diese Ergänzungen der Audio-Technica Produktpalette sind mit denselben hochwertigen 45-mm-Großmembran-Treibern ausgestattet, die auch in den Audio-Technica ATH-M50x Kopfhörern zu finden sind.

Das Unternehmen sagt, dass diese Kopfhörer von Top-Ingenieuren und Audioprofis bevorzugt werden, da sie eine außergewöhnliche Klangklarheit sowie eine tiefe und zufriedenstellende Basswiedergabe bieten. Das allein sollte sie zu einer guten Wahl für jeden Gamer machen, aber es ist das Mikrofon-Setup, das sie von Streamern unterscheidet.

Beide Headsets sind mit einem Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik ausgestattet, das von den Mikrofonen der 20er-Serie des Unternehmens übernommen wurde. Mit anderen Worten: Sie erhalten ein Mikrofon, das mit einem eigenständigen Premium-Mikrofon vergleichbar ist.

Laut Audio-Technica führt dies zu einer zufriedenstellenden Sprachaufnahme in Studioqualität ohne lästige Hintergrundgeräusche. Der flexible Galgenarm ermöglicht es Ihnen außerdem, das Mikrofon einfach in die perfekte Position zu bringen oder es zum Stummschalten aus dem Weg zu klappen.

Interessanterweise ist das ATH-M50xSTS sowohl mit einer 3,5-mm-Kopfhörerbuchse als auch mit einem XLR-Mikrofonanschluss ausgestattet, so dass es mit einem Audio-Interface oder einem Mischpult (wie dem Rodecaster Pro 2) verwendet werden kann, was eine ideale Wahl für Streamer ist, die mehrere Audioquellen mischen möchten.

Der ATH-M50xSTS-USB bietet die Möglichkeit, hochauflösende Audiosignale mit einem hochwertigen A/D-Wandler mit einer Abtastrate von bis zu 24 Bit/96 kHz wiederzugeben. Auch dieses Headset ist Plug-and-Play-fähig und funktioniert sowohl mit PC als auch mit Mac.

Diese Headsets werden standardmäßig mit einer Auswahl an Ohrmuscheln geliefert. Sie können entweder die M50x-Hörmuscheln für eine verbesserte Schallisolierung oder die M50x-Hörmuscheln mit einer Mischung aus Mesh und Kunstleder für mehr Komfort und Atmungsaktivität verwenden.

Beide sind ab heute erhältlich, werden aber erst im Februar bei Audio-Technica verfügbar sein. Der ATH-M50xSTS wird für 169 £ bzw. 199 € im Handel erhältlich sein, während der ATH-M50xSTS-USB 199 £ bzw. 229 € kosten wird.

