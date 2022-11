Audio-Technicas ATH-TWX9-Kopfhörer reinigen sich selbst mit UV-Licht

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es macht keinen Spaß, seine Ohrhörer zu reinigen. Der ATH-TWX9 von Audio-Technica übernimmt diese Aufgabe für Sie, obwohl Sie den Dreck immer noch selbst abwischen müssen.

Die neuesten Ohrhörer des japanischen Herstellers Audio-Technica, die ATH-TWX9, verwenden UV-Licht, um sich selbst zu reinigen, wenn sie in ihr Ladeetui gelegt werden. Sie verwenden spezielle Spiegel, um das Licht zu reflektieren und sicherzustellen, dass alles schön frei von Mikrogranismen und ähnlichem ist, auch wenn sie nicht mit größeren Verschmutzungen fertig werden. Das bedeutet, dass du sie leider immer noch von deinen eigenen Ohrfusseln befreien musst. Aber wenigstens kannst du sicher sein, dass sie nicht von Miniatur-Krabbeltieren befallen sind.

Der Reinigungsprozess dauert nur die ersten 70 Sekunden, nachdem die Ohrhörer in die Ladeschale gelegt wurden. Laut Audio-Technica können Sie also immer noch bis zu 18,5 Stunden mit einer einzigen Ladung erwarten. Die Ohrstöpsel selbst halten etwa sechs Stunden, bevor sie wieder in die Ladeschale gelegt werden müssen.

Zu den weiteren Merkmalen des ATH-TWX9 gehören Bluetooth 5.2 für eine solide Verbindung, eine Geräuschunterdrückung und die Wasserdichtigkeitsklasse IPX4. Der Klang wird über 5,8-mm-Treiber wiedergegeben, wobei Audio-Technica ein beeindruckendes Klangerlebnis verspricht - wir halten uns mit einem Urteil jedoch noch zurück.

Leider ist das alles nicht gerade billig. Der ATH-TWX9 kostet £279,99 / €319 / $324 und Sie können ein Paar direkt bei der Marke bestellen, obwohl sie bei Amazon US und Amazon UK möglicherweise günstiger zu haben sind, wenn es Ihnen nichts ausmacht zu warten.

Schreiben von Oliver Haslam.