Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Audio-Technica hat ein neues Paar Kopfhörer angekündigt, das als erstes aus Holz gefertigt ist. Und das ist noch nicht einmal der interessanteste Teil.

Man könnte meinen, wenn Audio-Technica einen Kopfhörer aus Holz ankündigen würde, wäre das wahrscheinlich der Anfang und das Ende der Geschichte. Aber der ATH-WB2022 kratzt kaum an der Oberfläche. Sicher, diese Dinger sind tatsächlich aus Holz, was sie zu den ersten kabellosen Kopfhörern dieser Art macht, die den berühmten Namen Audio-Technica tragen. Aber was wirklich beeindruckt, ist die "wirklich unabhängige Links-Rechts-Balance".

Was das ist, fragen Sie sich? In seiner einfachsten Form bedeutet es, dass diese kabellosen Kopfhörer die linken und rechten Kanäle Ihres Audiosignals völlig getrennt halten. Man könnte meinen, dass dies bei allen Stereokomponenten der Fall ist, aber das ist nicht der Fall. Audiophile werden Ihnen sagen, dass es zu Übersprechen kommt, das sozusagen das Klangbild trübt. Wenn Sie den besten Klang wollen, brauchen Sie Ausgewogenheit.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Diese Ausgewogenheit ist bei kabelgebundenen Kopfhörern Standard, aber nicht in der Welt der kabellosen Kopfhörer. Wenn Audio-Technica also von getrennten Batterien für den linken und den rechten Kanal spricht, wissen Sie, dass Sie im Geschäft sind.

Abgesehen vom Klang und dem Holz hat Audio-Technica die Ohrpolster in Alcantara gehüllt, wie bei Ihrem Lieblingsrennwagen, und wir sollen eine Akkulaufzeit von etwa 20 Stunden mit einer Ladung erwarten. Wir werden das selbst testen müssen, wenn die Dinger in den Handel kommen, was Anfang nächsten Jahres der Fall sein soll.

Und dann ist da noch der Preis. Audio-Technica gibt an, dass der ATH-WB2022 £2599,99 / €3000 / $2700 kosten wird, was eine ganze Menge ist. Aber wenn Sie auf ausgewogenen Klang Wert legen und auf Kabel verzichten wollen, sind diese Geräte vielleicht jeden Cent wert.

Schreiben von Oliver Haslam.