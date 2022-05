Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Audio-Technica hat ein Paar Kopfhörer auf den Markt gebracht, die ähnliche Klangeigenschaften wie ihre kabelgebundenen Studio-Monitor-Pendants bieten, jedoch mit kabelloser Bluetooth-Verbindung.

Die geschlossenen Audio-Technica ATH-M20xBT Over-Ears verfügen über Bluetooth 5.0 und einen Low-Latency-Modus, der sie sowohl für mobile Spiele als auch für die Musikwiedergabe geeignet macht.

Ein weiteres Hauptmerkmal ist eine Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden zwischen den Ladevorgängen, wobei die Schnellladefunktion über USB-C eine Nutzungsdauer von 3 Stunden nach nur 10 Minuten Aufladezeit ermöglicht.

In jeder Ohrmuschel befindet sich ein 40-mm-Treiber mit einer Empfindlichkeit von 100 dB/mW und einem Frequenzgang von 5 bis 32.000 Hz. Jeder Treiber besteht aus Seltenerdmagneten und kupferummantelten Aluminiumdraht-Schwingspulen.

Die Marke behauptet, dies ermögliche eine klare Wiedergabe hoher und mittlerer Frequenzen und tiefe Bässe am unteren Ende.

Für Telefongespräche ist ein omnidirektionales Mikrofon in das Headset integriert.

Multipoint-Pairing ist für die Verbindung mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig möglich, während ein 1,2 Meter langes 3,5-mm-Kabel im Lieferumfang enthalten ist, falls Sie sie stattdessen kabelgebunden verwenden möchten.

Die kabellosen Audio-Technica ATH-M20xBT-Kopfhörer sind ab dem 19. Mai ausschließlich in Schwarz erhältlich. Sie kosten 79,99 £ in Großbritannien, 89 € in Europa und 79 $ in den USA.

Schreiben von Rik Henderson.