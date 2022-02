Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Audio-Technica hat zwei neue kabelgebundene Gaming-Headsets auf den Markt gebracht, die Gamern die Möglichkeit bieten, entweder ein offenes oder ein geschlossenes Headset zu nutzen, je nachdem, welches sie wählen.

Das ATH-GDL3 und das ATH-GL3 sind die beiden Modelle, die je nach Geschmack in Schwarz oder Weiß erhältlich sind. Der größte Unterschied zwischen ihnen besteht darin, dass sie je nach Bauweise einen anderen Charakter haben.

Wie Audiophile bereits erraten haben, bietet der ATH-GDL3 mit offenem Rücken eine breitere Klangbühne, die etwas präziser ist und es einfacher macht, exakte Töne zu hören - allerdings gibt er auch mehr Schall an die Umgebung ab und isoliert Sie nicht so stark beim Spielen.

Das bedeutet, dass es für diejenigen, die manchmal in einer nicht ganz so ruhigen Umgebung spielen müssen, vielleicht nicht ideal ist. Der Preis beträgt £119,99/€139/$129 und ist oben in diesem Artikel abgebildet.

Das ATH-GL3 hingegen ist ein geschlossener Kopfhörer, der mit einem Preis von £99,99/€119/$99 sogar noch günstiger ist. Wie die meisten traditionellen Gaming-Headsets isoliert es Sie stärker in der Erfahrung, aber Sie erhalten als Ergebnis eine schmalere Bühne.

Beide Headsets sind mit 45-mm-Treibern ausgestattet, die wahrscheinlich genauso beeindruckend sind wie die meisten Produkte von Audio-Technica. Das Gewicht der beiden Headsets liegt innerhalb von 10 g. Was die Kompatibilität angeht, so sollten sie mit allen Geräten funktionieren, an die man ein 3,5-mm-Kabel anschließen kann, was bedeutet, dass alle Konsolen und PC-Spiele in Frage kommen.

Die Headsets sind bereits in einigen anderen Ländern aufgetaucht, aber beide sollten ab heute in den USA und Großbritannien erhältlich sein.

