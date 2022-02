Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Audio-Technica hat ein Paar echte kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung angekündigt, die mit einer einzigen Ladung bis zu 20 Stunden ununterbrochene Wiedergabe bieten. Und es gibt bis zu 30 zusätzliche Ladestunden im Koffer.

Das Unternehmen behauptet auch, dass sein Audio-Technica ATH-CKS50TW-Paar zu den leichtesten und bequemsten gehört und dennoch in jedes Ohr einen 9-mm-HD-Treiber mit großem Durchmesser passt, um sicherzustellen, dass es „tiefe, kraftvolle Bässe“ gibt.

In Bezug auf andere Spezifikationen und Funktionen verfügen die Ohrhörer über Bluetooh 5.2-Konnektivität mit Qualcomm aptX Adaptive Audio-Unterstützung, Truewireless Mirroring-Technologie für die unabhängige Übertragung an jede Knospe gleichzeitig für geringere Verzögerungen und sind Google Fast Pair-fähig für eine einfache Verbindung mit einem Android-Gerät .

Die Ohrhörer sind IPX4-zertifiziert für Wasser- und Schweißfestigkeit, können unabhängig voneinander betrieben werden, sodass Sie immer noch Musik hören oder telefonieren können, während Sie nur einen von ihnen tragen, und können mit zahlreichen Geräten mehrfach gekoppelt werden.

Neben der kombinierten Akkulaufzeit von 50 Stunden ist eine Schnellladung mit 10 Minuten Ladezeit für bis zu 90 Minuten Wiedergabezeit verfügbar. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Akkulaufzeit bei eingeschalteter aktiver Geräuschunterdrückung möglicherweise kürzer ist. Beispielsweise halten die Knospen selbst bei eingeschaltetem ANC bis zu 15 Stunden.

Die Audio Technica ATH-CKS50TW True Wireless ANC-Ohrhörer sind ab sofort zum Preis von 149,99 £ in Großbritannien, 169 € in Mitteleuropa und 218 $ in den USA erhältlich.

Schreiben von Rik Henderson.